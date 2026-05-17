Bei den Mittelalterlichen Ritterspielen der Reitschule Popp kommen zahlreiche Besucherinnen und Besucher zusammen – kostümiert oder nicht verfolgen sie die vielen Vorführungen.
Klack, klack, klack - Holz auf Holz, dazwischen kindliche Jubelrufe. Wer so ein echter Ritter werden will, muss schließlich üben, üben, üben. Und das geht am besten mit kleinen Holzschwertern, so wie es die beiden Mädchen in den Gassen des Ritterlagers vor dem Oberen Grenzbachhof zu Mönsheim demonstrieren. Die Reitschule Popp hat dort zum 18. Mal ihre Mittelalterlichen Ritterspiele veranstaltet.