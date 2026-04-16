Speedmarathon im Kreis Böblingen: Raser mit 156 Sachen auf Tempo-80-Strecke geblitzt

Beim europaweiten Speedmarathon macht die Polizei derzeit auch im Kreis Böblingen Geschwindigkeitskontrollen. Der unrühmliche Spitzenwert wird allerdings in Gerlingen gemessen.
In diesen Tagen läuft eine europaweite Schwerpunktwoche zum Thema „Geschwindigkeit“. Den Höhepunkt stellte an diesem Mittwoch der so genannte „Speedmarathon“. Auch die Polizei Baden-Württemberg beteiligte sich an dem Aktionstag. Alleine in dem für den Landkreis Böblingen zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg stellten die Beamtinnen und Beamten dabei fast 2000 Geschwindigkeitsverstöße fest.