Sparmaßnahme: Für jede Nacht zwei Euro: Ludwigsburg will Übernachtungspauschale einführen

1 Auf Übernachtungsgäste – hier im Schlosshotel Monrepos – könnte künftig eine Übernachtungssteuer zukommen. Foto: Simon Granville

Die Ludwigsburger Stadtverwaltung schlägt eine Übernachtungssteuer für Touristen ab 2026 vor. Die Gefahr, dass die Zahl der Übernachtungen dadurch nach unten geht, sieht sie nicht.











Sie ist in Deutschland weit verbreitet. In Großstädten, in Urlaubsregionen – und künftig vielleicht auch in Ludwigsburg. Die Übernachtungssteuer. Die Stadtverwaltung schlägt vor, zum 1. Juli 2026 eine Abgabe für Touristen und Geschäftsleute einzuführen. Im Gespräch: eine Steuer von zwei Euro pro Erwachsener pro Übernachtung. Der Gast zahlt im Hotel, der Betrieb führt die Steuer an die Stadt ab. Ludwigsburger zahlen die Gebühr nicht. Jährlich 300 000 Übernachtungen verzeichnet die Barockstadt, abzüglich des Aufwands würde sie damit circa 550 000 Euro einnehmen.