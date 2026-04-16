Ostern ging es los, aber das nasskalte Wetter hat die Ernte erstmal ausgebremst. Was der Spargel dieses Jahr am Marktstand kostet – und wie Gastronomen in Stuttgart kalkulieren.
Alle Jahre wieder Topthema bei den Genießern: Was kostet der Spargel? Erfahrungsgemäß ist die Preisentwicklung beim Spargel umgekehrt wie derzeit beim Benzin: Er wird günstiger, nicht nur im Verlauf der Saison, die traditionell am 24. Juni, dem Johannistag endet, sondern vielleicht auch an den Marktständen nach 12 Uhr, falls die Händler beim Abbau schnell noch die letzte Ware loswerden wollen.