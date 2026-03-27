Riesige Folien prägen das Bild auf dem Schmidener Feld in Fellbach. Doch was bewirken die Abdeckungen eigentlich – und warum sind sie für den frühen Saisonstart verantwortlich?
Wer dieser Tage am Schmidener Feld in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) vorbeikommt – sei es mit dem Auto oder zu Fuß – sieht sie überall: riesige, längliche Folien, die sich über die Spargeldämme ziehen. Ein besonders schöner Anblick ist das nicht. Für den Spargel-Bauern Phillip Bauerle sind die Abdeckungen dennoch unverzichtbar.