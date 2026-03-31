Spargel-Ernte in Fellbach: „Das ist schwere Arbeit“ – Ein Tag mit den Spargelstechern auf dem Feld

Gebückt, Stich für Stich arbeiten sich die Erntehelfer durch die Reihen. Was fast meditativ wirkt, ist in Wahrheit körperlich extrem anstrengend – und alles andere als einfach.

Gebückt stehen sie in den Reihen zwischen den Feldern. Mit kontrollierten Bewegungen stechen sie in die Erde. Einmal, zweimal. Für Außenstehende wirkt es, als würden sie ins Leere stechen. Doch sie treffen fast jedes Mal. Sie nehmen den geschnittenen Spargel und legen ihn in den Korb aus Aluminium, der neben ihnen auf dem Damm steht. Dann geht es weiter, Schritt für Schritt, immer weiter den Damm entlang.

An diesem Morgen sind 15 Erntehelfer im Einsatz. Die meisten von ihnen kommen aus Rumänien, einige auch aus Polen. Es ist noch der Anfang der Saison, im Laufe der nächsten Wochen werden es immer mehr. Auf dem Feld sind fast nur Männer zu sehen. Nur eine Frau hilft an diesem Tag bei der Ernte – doch das ist eine Ausnahme.

Ernte in Fellbach: So wird der Spargel gestochen

Mit einem Ruck wird die Folie auf den Dämmen zur Seite geschlagen. „Dann sucht man den Spargel. Oder man sieht ihn schon, wie jetzt im Moment – und gräbt die Stangen einzeln aus“, erklärt Phillip Bauerle. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet er im landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Aktuell steht für ihn vor allem die Spargelernte auf dem Schmidener Feld im Mittelpunkt.

Mit einem Messer stechen die Helfer in die Erde. Es besteht aus einer langen, schmalen Klinge mit gebogener Spitze. Bei der Arbeit ist Vorsicht geboten. Der Spargel muss genau an der richtigen Stelle abgeschnitten werden: nicht zu hoch, nicht zu tief – und nachschiebende Stangen dürfen nicht verletzt werden.

Mit gekrümmtem Rücken auf dem Feld bei der Spargelernte

Das Vorgehen hat etwas Meditatives, ist dabei aber körperlich sehr fordernd. Gebückt und mit gekrümmtem Rücken arbeiten die Erntehelfer konzentriert vor sich hin. Dass die Arbeit anstrengend ist, weiß auch Phillip Bauerle. Gerade zu Beginn der Saison klagen die Erntehelfer oft über Rückenschmerzen. „Die legen sich dann aber in der Regel“, sagt Bauerle. Nach einiger Zeit würden sich die Arbeiter an die Belastung gewöhnen.

Zwischen den Feldern auf dem Gras steht ein Wagen mit großer Ablagefläche. Um hinaufzukommen, müssen die Helfer auf eine schmale Stufe steigen, auf die nur ein Teil des Fußes passt. In der behandschuhten Hand tragen sie ihre schweren Stechkörbe. Die Behälter sind halboffen, haben oben einen Griff und sind bis oben hin mit Spargel gefüllt. Die Helfer hieven sie hoch und legen den Spargel vorsichtig in große Kästen. Danach gehen sie zurück in die Reihen und arbeiten weiter.

Seit neun Jahren aus Rumänien zur Spargelernte nach Fellbach

Kallai Laszlo arbeitet konzentriert vor sich hin. Der aus Rumänien stammende Erntehelfer ist seit neun Jahren auf dem Schmidener Feld im Einsatz. Er trägt eine grüne Weste mit schwarzen Reißverschlüssen links und rechts sowie eine schwarze Mütze, einen Pullover und eine Hose in derselben Farbe. An den Füßen hat er grüne Gummistiefel. Auch er beschreibt die Arbeit als körperlich anstrengend. Auf die Frage, wie sich das bemerkbar macht, antwortet er: „Wenn ich den vier Kilo schweren Korb mit dem Spargel durch die Reihen trage, bekomme ich Schmerzen im Arm.“ Auch im Rücken habe er manchmal Schmerzen. Wenn die Sonne scheint, macht es ihm deutlich mehr Spaß, Spargel zu stechen. „Aber wenn es Regen gibt, ist es eine schwere Arbeit.“

Die Erntehelfer wohnen während der Saison direkt am Hof – zwischen der Maschinen- und Aufbereitungshalle. „Das ist bei den meisten Betrieben so“, berichtet Bauerle. Anders sei das auch kaum zu organisieren. Denn gerade in der Region Stuttgart ist es schwierig, für ein paar Monate eine Wohnung zu finden – und sehr teuer. Auf dem Hof sei die Unterbringungen für die Mitarbeiter deutlich günstiger. „Wir geben das zum Selbstkostenpreis weiter“, sagt er.

Der Weg vom Feld bis in den Verkauf

Nach der Ernte auf dem Feld ist die Arbeit noch nicht vorbei. Der Spargel wird abtransportiert und kommt dann in die Kühlung. „Wir müssen ihn auf zwei Grad schockfrosten, sonst würde er nachfärben“, erklärt Phillip Bauerle. Selbst ohne Sonnenlicht würde er irgendwann violett werden und dann grün. Nach dem Kühlen wird der Spargel gewaschen und sortiert – also nach rein optischen Gesichtspunkten in verschiedene Klassen eingeteilt.

Doch an diesem Morgen steht die Ernte im Mittelpunkt. Reihe für Reihe arbeiten sich die Helfer weiter vor, ruhig und gleichmäßig. Jeder Griff sitzt, jede Bewegung ist eingeübt. Später liegt der Spargel fein sortiert im Verkauf und landet dann auf dem Teller. Wie viel Erfahrung, Präzision und Ausdauer dahinterstecken, gerät dabei leicht in Vergessenheit.