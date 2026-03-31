Spargel-Ernte in Fellbach: „Das ist schwere Arbeit“ – Ein Tag mit den Spargelstechern auf dem Feld

Gebückt, Stich für Stich arbeiten sich die Erntehelfer durch die Reihen. Was fast meditativ wirkt, ist in Wahrheit körperlich extrem anstrengend – und alles andere als einfach.
Gebückt stehen sie in den Reihen zwischen den Feldern. Mit kontrollierten Bewegungen stechen sie in die Erde. Einmal, zweimal. Für Außenstehende wirkt es, als würden sie ins Leere stechen. Doch sie treffen fast jedes Mal. Sie nehmen den geschnittenen Spargel und legen ihn in den Korb aus Aluminium, der neben ihnen auf dem Damm steht. Dann geht es weiter, Schritt für Schritt, immer weiter den Damm entlang.