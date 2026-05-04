Spannende Doku im Ersten: Eckart von Hirschhausen jagt die Deepfake-Mafia

Gefälschte Videos verkaufen Wundermittel - mit prominenten Gesichtern, die damit nichts zu tun haben. Eckart von Hirschhausen ist eines davon. Am 4. Mai zeigt das Erste seine Spurensuche durch ein internationales Betrugssystem, das gezielt kranke Menschen ausnimmt.
Ein vertrautes Gesicht im Werbeclip, eine bekannte Stimme, ein angebliches Wundermittel gegen Übergewicht oder Herzbeschwerden - wer würde da nicht zumindest einen Moment lang hinhören? Genau auf diesen Reflex zielt eine Industrie, die mit Künstlicher Intelligenz Prominente nachbaut und ihre Doppelgänger Produkte verkaufen lässt, von denen die Originale nichts wissen. Eckart von Hirschhausen (58) hat sich aufgemacht, hinter die Kulissen dieses Geschäfts zu blicken, das auch ihn zu einem Betroffenen gemacht hat. Das Ergebnis läuft am 4. Mai um 20:15 Uhr im Ersten.