Spanisches Kulturfestival Stuttgart: Spanien ist viel mehr als nur Flamenco und Sangria

Zum ersten Mal findet vom 8. bis 24. November das Spanische Kulturfestival in Stuttgart statt. Im Mittelpunkt steht die Vielfalt der spanischen Kultur und die Geschichten der spanischsprechenden Menschen in der Landeshauptstadt.

Mit Tränen in den Augen eröffnete Jorge Castilla am Freitagabend im Großen Rathaussaal das erste spanische Kulturfestival in Stuttgart. Für ihn war es ein besonders emotionaler Moment, denn der Weg zum Kulturfestival war alles andere als einfach. Es war bereits der dritte Versuch von Castilla, dem Gründer und Vorsitzenden des ehrenamtlichen Club Español Stuttgart, ein Spanisches Kulturfestival in der Landeshauptstadt zu etablieren. Während der Corona-Pandemie hatte Castilla zweimal versucht, das Festival ins Leben zu rufen. Doch beide Male musste das Vorhaben verschoben werden. Ein großer Rückschlag für den Vorsitzenden und den gesamten Verein. „Das Programm war fertig, wir hatten alles organisiert und finanziert. Doch dann mussten wir es absagen, die Pandemie machte uns einen Strich durch die Rechnung. Das war eine große Enttäuschung“, sagte Castilla. Die Hoffnung aufgeben kam jedoch nicht infrage.

Dieses Jahr ist es nun soweit. Zum ersten Mal findet ein spanisches Kulturfestival in Stuttgart statt. Das Festival soll eine andere Seite von Spanien zeigen und ein Ort der Begegnung und des kulturellen Austausches sein. Im Fokus stehen die Lebensgeschichten und die migrantische Perspektive vieler in Stuttgart lebender Spanierinnen und Spanier. „Uns war es ein besonderes Anliegen, die Vielfalt Spaniens zum Ausdruck zu bringen. Spanien ist viel mehr als nur Flamenco oder Sangria. Das wollen wir mit unserem Festival zeigen“, sagte Castilla. Für die Zukunft wünschte sie Castilla, dass sich das Festival in den nächsten Jahren fest in der Kulturlandschaft Stuttgarts verankert.

Ein vielfältiges Programm für Jung und Alt

Mit einem Programm, das sich über die nächsten zwei Wochen erstreckt, hat der ehrenamtlich organisierte Verein ein beeindruckendes Angebot auf die Beine gestellt. Geplant sind an verschiedenen Orten in der Region Stuttgart unter anderem geschichtliche Vorträge, eine Inszenierung des Klassikers Don Quijote, eine Tanzperformance der kanarischen Künstlerin Daura Hernández García und eine spanische Disconacht. Auch die kulinarische Seite Spaniens kommt durch eine Weinprobe nicht zu kurz. Mit einem Kinderprogramm sind auch die Jüngsten eingeladen am Festival teilzunehmen. „Uns war es wichtig, dass wir eine große Bandbreite an Menschen ansprechen, egal ob alt oder jung. Ich hoffe, dass für jeden ist etwas dabei ist“, sagte Castilla.

Zusätzlich wird im dritten Stock des Stuttgarter Rathauses die Fotoausstellung „El alma de España“ des Fotografen Yakup Zeyrek präsentiert. Die Ausstellung zeigt eine Zusammenstellung an Bildern, die der Fotograf bei seinen vielen Reisen durch Spanien aufgenommen hat.

Trotz der Freude über den gelungenen Auftakt mischte sich auch das Gefühl der Trauer in den Abend. Auch an diesem Abend war die Flutkatastrophe in Spanien präsent in den Köpfen. In einer Schweigeminute gedachten die Gäste der Opfer des verheerenden Unwetters.

Highlights aus dem Programm

Weinprobe und Theater

Das spanische Kulturfestival findet vom 8. bis 24. November in Stuttgart und Umgebung statt und bietet ein abwechslungsreiches Programm. Am 15. November um 19:30 Uhr etwa lädt die Weinwelt Gerlingen zu einer Weinprobe mit Ana de la Rubia ein. Am 16. November ab 21:00 Uhr wird im AMBER Stuttgart eine spanische Disconacht gefeiert. Am 17. November um 18:00 Uhr steht im FITZ Theater das Theaterstück „Don Quijote“ auf dem Programm, gefolgt von einer Tanzperformance mit dem Titel „Arrawraw“ am 20. November um 19:00 Uhr, ebenfalls im FITZ Theater.

Übersicht

Das komplette Programm ist auf der Homepage des Club Español veröffentlicht: www.clubespanolstuttgart.de