Prinzessin Leonor von Spanien hat einen wichtigen Meilenstein ihrer militärischen Ausbildung erreicht: Die Thronfolgerin hat ihren ersten Alleinflug absolviert.

Die spanische Kronprinzessin Leonor (20) hat ein neues, bedeutendes Kapitel in ihrer militärischen Laufbahn aufgeschlagen. An der Luftwaffenakademie von San Javier in Murcia absolvierte die 20-Jährige erfolgreich ihren ersten Alleinflug - in der Fliegersprache als "la suelta" bekannt. Damit bewies die Erbin der spanischen Krone, dass sie nun in der Lage ist, ein Flugzeug ohne die Unterstützung eines Lehrers sicher zu steuern.

Wie der Palast mitteilte, fand der Flug am Donnerstag statt. Auf Instagram teilte der Hof zudem einige Fotos des Manövers. Leonor steuerte demnach eine Pilatus PC-21 (E.27), eine moderne Turboprop-Maschine. Dem Alleinflug ging ein intensives viermonatiges Training voraus. Die Ausbildung der Prinzessin umfasst mehr als nur die Zeit im Cockpit, darunter umfangreiche Theorieeinheiten und technische Schulungen sowie zahlreiche Stunden im Flugsimulator.

Dass Leonor überhaupt die Erlaubnis für die Pilotenausbildung erhielt, verdankt sie laut der Zeitschrift "El Mundo" ihrer körperlichen Fitness. Bereits während ihrer Zeit an der Marineschule in Marín musste sie sich strengen kardiologischen und augenärztlichen Tests unterziehen. Nur mit einem makellosen Gesundheitszeugnis ist der Weg ins Cockpit der Luftwaffe geebnet.

Militärausbildung endet kommendes Jahr

Nachdem sie bereits Stationen beim Heer und bei der Marine durchlaufen hat, bildet das Jahr bei der Luftwaffe den Abschluss ihrer dreijährigen militärischen Grundausbildung. Im laufenden Trimester hielt sich Leonor medial bewusst zurück, um sich ganz auf ihre anspruchsvollen Studien in San Javier zu konzentrieren.

Ihre militärische Ausbildung endet im Juni 2026. Danach wird die Prinzessin voraussichtlich, ganz nach dem Vorbild ihres Vaters König Felipe VI. (57), ein ziviles Studium an einer spanischen Universität beginnen - vermutlich mit Schwerpunkten in Jura und Politikwissenschaften. Doch zunächst stehen die Weihnachtsferien an, bevor sie am 6. Januar zur traditionellen "Pascua Militar" wieder in Gala-Uniform öffentlich auftreten wird.