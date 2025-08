Spanien und Portugal: Warnungen vor langer Hitzewelle und hoher Waldbrandgefahr

1 Touristen schützen sich an einem heißen Tag mit Regenschirmen vor der Sonne (Symbolfoto). Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa/Emilio Morenatti

Spanien und Portugal warnen vor einer anhaltenden Hitzewelle mit Temperaturen bis 42 Grad. In vielen Regionen herrscht hohe Waldbrandgefahr, erste Brände wüten bereits.











In Spanien und Portugal haben die Behörden vor einer langanhaltenden Hitzewelle und hoher Waldbrandgefahr gewarnt. In Spanien werden die Temperaturen in den kommenden Tagen voraussichtlich fünf bis zehn Grad über dem saisonalen Durchschnitt liegen, wie der Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Die Hitzewelle wird den Vorhersagen zufolge mindestens bis zum kommenden Sonntag andauern. In Teilen der Extremadura im Westen und Andalusiens im Süden wurden Spitzentemperaturen von 42 Grad erwartet.