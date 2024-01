Spätzomat von Timo Böckle in Böblingen: Spätzle gibt’s Tag und Nacht am Automaten

9 Ist der Spätzomat erfolgreich, möchte Timo Böckle weitere Standorte ergänzen. Foto:

Die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen macht Gastronomen zu schaffen. Der Böblinger Wirt Timo Böckle hat aus der Not eine Tugend gemacht und einen Spätzle-Automaten erfunden.











Immer wieder bleiben Passanten vor dem neuen Automaten am Restaurant Zum Reussenstein stehen und schauen sich die Auslage an. Zu sehen sind Spätzle, Spätzle und nochmals Spätzle, jeweils portionsweise in Pappboxen verpackt, außerdem in Bechern abgefüllter Kartoffelsalat, Linsen mit oder ohne Speck und zwei verschiedene Soßen. Auf Knopfdruck wandern die gewählten Speisen per Aufzug sacht in die Auslage, bezahlt wird bargeldlos.