August und September ist die Zeit für Weinfeste in Baden-Württemberg. Zusammen mit Freunden oder der Familie lassen sich im Spätsommer die erstklassigen Tropfen der lokalen Weingüter verkosten. Dazu gibt es Partystimmung mit Live-Bands und DJs. Oder wie wäre es mit einem After-Work-Weinevent an einem lauen Herbstabend? Ein Golfkurs samt Weinprobe ist ebenfalls im Veranstaltungsprogramm der kreativen Baden-Württemberger Winzer zu finden.

Hier kommen Weinfeste und Weinevents in Baden-Württemberg, die man auf keinen Fall verpassen sollte.

Weinfest Erlenbach, Heilbronn

Bis zum 19. August 2024 findet in Erlenbach bei Heilbronn das alljährliche „Original Erlenbacher Weinfest“ statt. Rund um das Erlenbacher Rathaus wird auf zwei Bühnen allerlei für jedes Alter geboten.

Die Württemberger Weinkönigin Larissa Salcher schaut am Samstagnachmittag vorbei und das Traubenkinderprogramm am Festsonntag von 13 bis 17 Uhr unterhält die jüngsten Gäste bestens.

Der Lauf mit vollen Wasserbutten auf dem Rücken sorgt am Montag für viele Lacher und die eine oder andere Abkühlung. Höhepunkt und gleichzeitig Abschluss der stimmungsvollen Weinfesttage bleibt aber die Wahl der Zwiebelkönigin am späten Montagabend. Mit traditioneller Krone aus Petersilie und Zwiebeln und einem dazu passenden Zepter wird sie in ihre Amtszeit bis zum Weinfest im Folgejahr verabschiedet.

Passend dazu backen die Erlenbacher Landfrauen den klassischen Zwiebel- und Petersilienkuchen – der auf keinem guten Weinfest der Region fehlen darf – in den historischen Backhäusern des Ortes. Als Brennmaterial verwenden sie traditionell getrocknetes Rebenholz aus dem diesjährigen Rebenschnitt. Die Genossenschaftskellerei Heilbronn sowie weitere Weingüter aus der Umgebung verwöhnen alle Besucher mit ihren lokal angebauten Weinen, die es an den verschiedenen Ständen zu kaufen gibt. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgen die Musikvereine aus den umliegenden Dörfern.

Weinwandertag, Offenburg

Die Offenburger Weinbaubetriebe laden am 1. September zum traditionellen Weinwandertag an den Rebhängen rund um Offenburg ein. Die acht Kilometer lange Strecke bietet grandiose Ausblicke in die Rheinebene bis hinüber nach Straßburg und in die Vogesen. Unterwegs können bei sieben Weinbaubetrieben edle Weine verkostet und Spezialitäten der badischen Küche werden.

Mit dem Weinwandertag-Pass kann bei jedem teilnehmenden Winzer jeweils ein Gaumenschmeichler nach Wahl probiert werden. Außerdem berechtigt der Pass zum kostenlosen Bustransfer im 30-Minutentakt vom und zum Offenburger Bahnhof sowie zwischen den Stationen. Die Weinwanderpässe gibt es direkt vor Ort bei den teilnehmenden Betrieben.

Bodensee-Weinfest, Meersburg

Wein, Genuss und beste Unterhaltung vor einzigartiger Kulisse: Das 48. Bodensee-Weinfest in Meersburg würdigt vom 6. bis 8. September die Arbeit der Bodensee-Winzer. In der historischen Altstadt von Meersburg können die Rebensäfte von zehn Weingütern der Bodenseeregion und die Spezialitäten der lokalen Bäcker, Metzger und Fischer probiert werden.

Auch das musikalische Programm kann sich hören lassen: Auf zwei Bühnen unterhalten Blaskapellen und Musikgruppen die Besucher. Die Eröffnung des Weinfestes ist am Freitag um 17 Uhr, begleitet von der Knabenmusik Meersburg, dem Fanfarenzug und der Stadtkapelle Meersburg sowie der Badischen Weinkönigin und der frisch gewählten Bodensee-Weinprinzessin. Am Samstag wird ab 11 Uhr auf dem Schlossplatz gefeiert. Gestartet wird am Sonntag mit dem Weinfest-Frühschoppen ebenfalls um 11 Uhr, der von der Knabenmusik Meersburg musikalisch begleitet wird.

Zum gleichzeitig stattfindenden „Tag des offenen Denkmals“ bietet das Kulturamt zusätzlich zur spannenden Führung im vineum bodensee weitere Veranstaltungen an, darunter eine Führung zum Thema „Meersburger Wahr-Zeichen – Alltagsgebäude erzählen Alltagsgeschichten“. Für die Teilnahme an diesen Events ist eine Anmeldung bis spätestens Freitag, 6. September, um 12 Uhr, beim Kulturamt erforderlich unter Telefon 7532 440-260 oder per E-Mail.

Schnecke-Fescht, Pfaffenweiler

In Pfaffenweiler findet vom 6. bis 8. September das weit über die Region hinaus bekannte Schnecke-Fescht statt. Von Freitag bis Sonntag verwöhnen die örtlichen Vereine die Gäste mit badischen Gerichten und Schneckenspezialitäten. Natürlich werden auch edle Tropfen des Weinhauses Pfaffenweiler ausgeschenkt.

Von vielfältiger musikalischer Unterhaltung, über den Kindernachmittag, bis zum beliebten „Schnaigerle-Rundgang“, bei dem das Speisen- und Weinangebot des Schnecke-Feschtes in kleinen Portionen probiert werden kann, hat das Programm wie immer einiges zu bieten. Traditionell veranstaltet der Museumsverein die Brauchtumsschau, die in diesem Jahr unter dem Motto „S’Grischt vom Dorf – Gipser und Moler gehen an d’Stube“ stattfindet.

Golf & Wein, Stuttgart

Die Veranstaltung „Golf & Wein“, die die Golfkultur Stuttgart und das Collegium Wirtemberg anbieten, ist kein klassisches Weinfest, aber ein ganz besonderes Event, das die Leidenschaft zu Golf und Genuss verbindet. Die Golfkultur Stuttgart will mit diesem Event den Einstieg in den Golfsport so einfach wie möglich machen.

Bei einem anderthalbstündigen Golfschnupperkurs erklärt ein erfahrener Golflehrer die Technik und gibt Tipps beim Ausprobieren. Anschließend gibt es ein Winetasting mit ausgewählten Weinen des Collegiums Wirtemberg. Die Mitarbeiter begeistern mit Wissen rund um das Thema Wein und beantworten gerne Fragen. Abschlagen trifft demnach bei „Golf & Wein“ auf Anstoßen.

Weiterer geplanter Termin: 11. Oktober 2024.

After-Work, Remstalkellerei Weinstadt

Zum echten Geheimtipp hat sich mittlerweile die „After-Work“-Veranstaltungsreihe der Remstalkellerei in Weinstadt-Beutelsbach entwickelt. An jedem dritten Donnerstag im Monat zwischen Mai und November finden auf dem Hof der Genossenschaft Themenpartys statt. Die Veranstalter versprechen eine Weinwelt voller Genuss, regionalen Leckereien und zum jeweiligen Motto passende Musik.

Am 19. September wird es italienisch – bei „Bella Remstalia“. Pizza aus Rühles Pizzamobil, Musik von „Il Duo Italiano“ und dazu die passenden Weine der Remstalkellerei – für mediterranes Flair ist gesorgt. Wer also sein Urlaubsfeeling noch ein wenig verlängern will, ist hier richtig. Wer einfach mit Freunden bei Wein, Sekt und Secco das Wochenende genussvoll einleiten will, ebenso.

Die Veranstaltung startet um 18 Uhr. Sollte das Wetter schlecht sein, weicht die Remstalkellerei mit ihren Gästen in die Halle aus. Besonderes Plus: Die An- und Abfahrt zur Veranstaltung ist problemlos mit der S-Bahn möglich. Die Haltestelle Beutelsbach ist nur rund 350 Meter entfernt. Allora, signore e signori, andiamo all’ After Work!

Und für alle, die am 19. September keine Zeit haben: Weiter geht es beim After-Work am 17. Oktober mit einer „Wasenparty“ und am 21. November mit der „Glühweinparty“.