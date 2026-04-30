Jahrelange Krankschreibungen, Scheinarbeit, Sozialbetrug in Höhe von 400.000 Euro – wegen dieser Vorwürfe gab es in einer Stuttgarter Praxis eine Razzia. Was der Arzt dazu sagt.
Unberechtigte Krankschreibungen? Gefälschte Diagnosen? Beihilfe zum Sozialbetrug im großen Stil? Mit derartigen Vorwürfen sieht sich derzeit der Stuttgarter Orthopäde Ulrich Marx konfrontiert. Kürzlich seien plötzlich Polizisten in seiner voll besetzten Praxis in der Sophienstraße in der Innenstadt aufgetaucht, hätten alles durchsucht, erzählt er unserer Redaktion.