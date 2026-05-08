Sorgen in der Region Stuttgart: Die Sandbank der Wirtschaft

Statt den Wirtschaftsproblemen ins Auge zu sehen, blicken wir lieber ins Auge eines Wals. Dabei treten sie in der Region Stuttgart deutlich hervor. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Wir haben keinen Wal. Alles, was das meerferne Stuttgart in dieser Hinsicht zu bieten hat ist der gute alte, 13 Meter lange Seiswal, der seit Urzeiten im Naturkundemuseum Rosenstein hängt. Dazu einen präparierten Schweins- und einen Zwerggrindwal. Die kann man zwar auch bestaunen, aber beim besten Willen nicht mehr retten und mit großem Hurra per Schlepper in die Nordsee befördern.