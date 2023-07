1 Die Imperia im Konstanzer Hafen dreht mit einem Mundschutz ihre Runden. Foto: /Matthias Löhrl

Leere Betten – leere Kassen. Am Bodensee und im Schwarzwald stellen sich die Kämmerer auf Millionenlöcher ein. Pfingsten wird zum Test: Sind Tourismus und Infektionsschutz zu vereinbaren?









Konstanz - Auch die Imperia im Konstanzer Hafen trägt dieser Tage Mund-Nasen-Schutz. Eine Gruppe namens Die Päpstin hat ihr die Maske verpasst. Anders als die Betonfigur des Bildhauers Peter Lenk, so die Botschaft, könnten Menschen auch unter dem Mundschutz lächeln. Allerdings taugt die maskierte Hafenschönheit auch als Sinnbild für die diesjährige Tourismussaison in Baden-Württemberg, eine Saison mit Maske und vielen anderen Einschränkungen. Immerhin: Die Touristen dürfen kommen. Nicht nur Wirte und Hoteliers, auch die Kämmerer in den Hochburgen am Bodensee und im Schwarzwald atmen auf.