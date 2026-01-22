Die Influencerin Sophie Alice aus Frankfurt war neulich zu Besuch im Kessel – und zeigt sich in einem Video auf Instagram beeindruckt. Was ihr an Stuttgart besonders gefallen hat.
Ist Stuttgart unterbewertet oder überbewertet? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister – oder zumindest die Stuttgarter. Und auch Besucher der Stadt sind nicht immer einer Meinung. In den sozialen Medien bekommt der Kessel oft sein Fett weg. Doch es gibt auch Menschen, die von Stuttgart angetan sind, etwa die Influencerin Sophie Alice, die vor Kurzem in der Landeshauptstadt zu Besuch war.