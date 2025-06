Nach dem unbeständigen Wochenende wird es freundlicher, vor allem im Westen und Südwesten Deutschlands zeigt sich die Sonne. Die Übersicht bis Sonntg:

Montag, 16. Juni

Heute ist es im Osten und Südosten meist noch stark bewölkt. Vor allem in Südbayern fällt anfangs stellenweise noch etwas Regen. Später gibt es neben zeitweise stärkerer Quellbewölkung auch etwas Sonne und es bleibt trocken. Im Südwesten und an der Nordsee ist mit längerem Sonnenschein zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 26 Grad, an der Nordsee um 18 Grad. Der Wind ist schwach bis mäßig und vor allem im Norden und Nordosten teils stark böig aus Nordwest.

Dienstag, 17. Juni

In der Nacht zum Dienstag ist es im Norden und Nordosten wolkig, sonst vielfach gering bewölkt oder klar und weitestgehend niederschlagsfrei.

Am Dienstag treten nach freundlichem Start im Tagesverlauf einige Quellwolken auf. Im Norden und Nordosten ist auch mal stärker bewölkt. Die Höchstwerte liegen im Norden und Nordosten sowie am Alpenrand bei 20 bis 24 Grad, im übrigen Bundesgebiet bei 24 bis 29 Grad.

Mittwoch, 18. Juni

In der Nacht zum Mittwoch ist es im Norden und Nordosten wolkig bis stark bewölkt, sonst vielfach gering bewölkt oder klar und trocken.

Am Mittwoch ist es im Norden und Nordosten wolkig bis stark bewölkt mit einzelnen Schauer. Sonst kann man sich über länger anhaltenden Sonnenschein freuen. Höchstwerte zwischen 20 Grad an der Grenze zu Dänemark und bis 31 Grad am Oberrhein sind zu erwarten. Im Nordosten herrscht frischer Nordwestwind mit Windböen im Küstenumfeld. Sonst schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest.

Donnerstag, 19. Juni

In der Nacht zum Donnerstag ziehen gebietsweise Wolkenfelde vorüber, ansonsten ist es aber gering bewölkt oder klar und trocken. Abkühlung im Süden und Westen auf 17 bis 10 Grad, im Osten und Norden auf 11 bis 6 Grad.

Am Donnerstag im Norden und Osten ist es wechselnd wolkig, im Südwesten meist heiter und trocken. Am Alpenrand herrscht nur geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad an der Küste und 30 Grad am Oberrhein. Im Nordosten weht ein frischer, an der Küste zeitweise stürmischer Wind aus Nord bis Nordwest.

Freitag, 20. Juni

In der Nacht zum Freitag ist es teils klar, nach Nordosten zu auch wolkig bei Tiefstwerten zwischen 12 und 7 Grad.

Am Freitag klettern die Temperaturen im Südwesten erneut auf 30 Grad und mehr an. Nach Nordosten wird es etwas kühler mit 18 bis 24 Grad. Zudem wird es von der Ostsee bis nach Brandenburg recht windig.

Samstag, 21. Juni

Am Wochenende kehrt die große Hitze zurück. Von Spanien erreicht uns heiße Luft mit Werten von bis zu 33 Grad im Westen und Südwesten. Im Nordosten bleibt es dagegen angenehm mit Werten um 20 Grad.

Sonntag, 22 Juni

Am Sonntag sieht es weiterhin nach heißem Sommerwetter aus. Allerdings steigt das Gewitterrisiko im Nordwesten sowie über den Bergen langsam an. Im Südwesten könnte die die 35-Grad-Marke gerissen werden.