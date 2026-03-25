Sonderpädagogik: 1000 Euro für zwei Tage Betreuung – Gebührenschock für Eltern

An den sonderpädagogischen Schulen im Landkreis Ludwigsburg soll ein Ganztagsangebot eingeführt werden. Nicht nur die Höhe der Gebühr ist für viele Betroffene nicht nachvollziehbar.
Zum zweiten Mal in kurzer Zeit fühlen sich Eltern von Kindern mit Behinderungen vom Landkreis Ludwigsburg im Stich gelassen. Gerade erst hatte sich der Frust über die Kosten für den Schülertransport etwas gelegt, da steht der nächste Gebührenschock bevor. Diesmal geht es um die Ganztagsbetreuung an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). Die Umsetzung stößt auf massive Kritik – laut den Elternbeiräten werden sich viele Familien den Ganztag nicht leisten können.