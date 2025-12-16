Sonderfolge zum Überfall: So feiert RTLzwei 15 Jahre Die Geissens

15 Jahre Roooobäärt: RTLzwei feiert das Jubiläum von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" mit einem Marathon alter Folgen. Dazu gibt es zwei Sonderfolgen. In einem der Specials erzählen Carmen und Robert von dem traumatischen Überfall auf ihre Villa.

Schon 15 Jahre ist es her: Am 3. Januar 2011 schallte erstmals Carmen Geiss' (60) berühmtes "Roooobäärt" durch die deutschen Wohnzimmer. Seitdem begleitet RTLzwei in "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" den Alltag der schrägen Millionärssippe. Carmens und Roberts (61) Töchter Davina (22) und Shania (21) wuchsen praktisch vor den Kameras auf, bekamen später ihren eigenen Ableger.

Das Jubiläum feiert RTLzwei mit einem Geissens-Marathon am 3. Januar 2026. An jenem Samstag laufen von 8:10 Uhr bis 20:15 Uhr die besten Folgen aus 15 Jahren. Dies gab der Sender gerade in einer Pressemitteilung bekannt.

Sonderfolge zum Raubüberfall aus dem Sommer

Am 5. Januar sendet RTLzwei zur besten Sendezeit eine neue Sonderfolge zu den Geissens. In "Die Geissens Spezial: Der Überfall" berichten Carmen und Robert von einem Einbruch in ihre Villa in Saint-Tropez. Im Juni dieses Jahres drangen vier maskierte Personen in das Anwesen ein. Sie verletzten Carmen am Hals und Robert an den Rippen. Die Täter verschwanden mit Beute im Wert von angeblich 200.000 Euro.

In dem Special sprechen Robert und Carmen mit ihren Kindern ausführlich über das Ereignis. Die Aufnahmen der Überwachungskamera sind erstmals in voller Länge zu sehen. Damit sie nicht noch einmal überfallen werden, rüsten die Geissens ihre Villa auf, mit Alarmanlagen, einem modernen Überwachungssystem und gesicherten Grundstücksgrenzen.

"Die Geissens": Jubiläumsparty in Dubai

Die zweite Sonderausgabe folgt am 12. Januar, ebenfalls um 20:15 Uhr. In "Die Geissens Spezial: Die Jubiläumsparty" begleiten die Kameras die Familie bei der Vorbereitung einer großen Feier. Die soll zu Ehren des Sendungsjubiläums in Dubai steigen.

Die Planungen laufen natürlich chaotisch ab. Robert träumt von einer Privatinsel als Austragungsort, doch das gestaltet sich als schwierig. Davina und Shania sollen dann die Organisation übernehmen, zeigen sich aber bald als überfordert. Schließlich muss Carmen mit ihrer Immobilienfirma ran.

Beim Streaming-Dienst RTL+ sind die Sonderfolgen bereits eine Woche vor ihrer jeweiligen TV-Ausstrahlung zu sehen.