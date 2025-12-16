Sonderfolge zum Überfall: So feiert RTLzwei 15 Jahre Die Geissens

15 Jahre Roooobäärt: RTLzwei feiert das Jubiläum von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" mit einem Marathon alter Folgen. Dazu gibt es zwei Sonderfolgen. In einem der Specials erzählen Carmen und Robert von dem traumatischen Überfall auf ihre Villa.
Schon 15 Jahre ist es her: Am 3. Januar 2011 schallte erstmals Carmen Geiss' (60) berühmtes "Roooobäärt" durch die deutschen Wohnzimmer. Seitdem begleitet RTLzwei in "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" den Alltag der schrägen Millionärssippe. Carmens und Roberts (61) Töchter Davina (22) und Shania (21) wuchsen praktisch vor den Kameras auf, bekamen später ihren eigenen Ableger.