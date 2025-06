Sonderfahrt ab Ludwigsburg: Vier-Flüsse-Tour mit dem Museumszug

1 Nicht so schnell wie der ICE, aber gemütlicher: ein alter Intercity. Foto: Reisezugwagen.eu

Eisenbahn-Nostalgiker kommen bei einer Sonderfahrt mit einem IC der 1980er-Jahre am 28. Juni von Ludwigsburg über Saarbrücken, Trier und Koblenz auf ihre Kosten.











Seit der erste ICE durch Deutschland fuhr, sind schon mehr als 30 Jahre vergangen, aber der gute alte IC ist immer noch vielen in Erinnerung. Nicht zuletzt deshalb, weil man weniger durch Tunnels gefahren ist und so mehr von der Landschaft gesehen hat. Wer das wieder einmal erleben möchte, hat am 28. Juni die Gelegenheit dazu – mit einer „Vier-Flüsse-Sonderfahrt“.