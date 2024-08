Sommertour des Ministerpräsidenten: Kretschmann und Özdemir machen gemeinsame Sache

13 Günter Schlecht und Walter Braun informieren Cem Özdemir sowie Winfried und Gerlinde Kretschmann (von links) auf dem Aussichtsturm in den Zugwiesen über das Projekt. Foto: Simon Granville

Die beiden Spitzenpolitiker schauen sich am Samstag die Ludwigsburger Zugwiesen an und besuchen dann den Schäferlauf in Markgröningen. Auch Landesmutter Gerlinde Kretschmann ist dabei. Ist das ein Zeichen für Özdemirs Spitzenkandidatur?











Viele handeln ihn als Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, klar zur Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2026 bekannt hat sich Cem Özdemir jedoch (noch) nicht. Der Auftritt der beiden Grünen Spitzenpolitiker am Samstag in Ludwigsburg und in Markgröningen könnte jedoch durchaus als Signal in diese Richtung gewertet werden. Auch wenn Özdemir der Frage, ob man den gemeinsamen Abschluss der Sommertour als Fingerzeig verstehen könne, gekonnt auswich.