Sommergastro im Bad Berg: Familie Farris lässt sich trotz Wasserrohrbruch nicht unterkriegen

Hinter den Absperrungen wartet Stuttgarts wohl grünster Biergarten: Im Neuner Deli genießen Gäste bei freiem Eintritt Sommerfeeling – und können sich trotz gesperrtem Becken abkühlen.
Ari Farris und seine Frau Marina sind Meister der Geduld. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit wurde das Neuner Deli erst letzten Sommer und im Mineralbad Berg eröffnet. Zuvor standen vier Jahre lang Interims-Gastro-Container auf der grünen Wiese vor dem Außenbecken bevor die neue Sommergastronomie mit der großen Terrasse an der Stelle der abgerissenen Villa Blankenhorn für rund 4,5 Millionen Euro fertiggestellt wurde. Und nun muss Familie Farris wieder warten. Wie lange sie sich in Geduld üben müssen, ist diesmal aber leider ungewiss.