Sommergastro im Bad Berg: Familie Farris lässt sich trotz Wasserrohrbruch nicht unterkriegen

Hinter den Absperrungen wartet Stuttgarts wohl grünster Biergarten: Im Neuner Deli genießen Gäste bei freiem Eintritt Sommerfeeling – und können sich trotz gesperrtem Becken abkühlen.

Ari Farris und seine Frau Marina sind Meister der Geduld. N﻿ach knapp zwei Jahren Bauzeit wurde das Neuner Deli erst letzten Sommer und im Mineralbad Berg eröffnet. Zuvor standen vier Jahre lang Interims-Gastro-Container auf der grünen Wiese vor dem Außenbecken bevor die neue Sommergastronomie mit der großen Terrasse an der Stelle der abgerissenen Villa Blankenhorn für rund 4,5 Millionen Euro fertiggestellt wurde. Und nun muss Familie Farris wieder warten. Wie lange sie sich in Geduld üben müssen, ist diesmal aber leider ungewiss.

Unsere Empfehlung für Sie Fataler Wasserrohrbruch Hiobsbotschaft für Stuttgart – Mineralbad Berg bleibt ganzen Sommer geschlossen Nach dem Wasserrohrbruch ist nun absehbar, wie lange das Mineralbad Berg geschlossen bleibt – und zwar den ganzen Sommer. Aber es gibt auch gute Nachrichten – und eine Alternative. „Das Sommergeschäft ist unser Hauptgeschäft“, sagt Farris und blickt auf die verwaiste Liegewiese hinter den Absperrungen. Der Stuttgarter kam 1999 aus dem Irak nach Deutschland und studierte Qualitätsmanagement, ehe er sich der Gastronomie verschrieb. Das Pächterehepaar hat sich auf den zweiten „richtigen“ Sommer im Mineralbad Berg gefreut, Leute eingestellt und ihre Food- und Beverage-Bestellungen aufgegeben. Im Winter würden zwei Beschäftigte reichen, im Sommer können es schon mal zwischen 15 und 20 sein. „An starken Sommertagen kommen ja bis zu 4.000 Leute ins Berg“, erzählt Farris stolz. „Es wird einfach jedes Jahr beliebter.“

Nun hat ein Wasserrohrbruch ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. In der Nacht vom 11. auf 12. Mai platzte die Hauptversorgungsleitung des Wassernetzes vor dem Mineralbad Berg und flutete über das Foyer den Technikkeller - rund 900 Quadratmeter des Untergeschosses standen unter Wasser. Der Vorplatz wurde in einer großen Feuerwehraktion freigelegt und hat sich binnen eines Tages in eine offene Baustelle verwandelt.

Unsere Empfehlung für Sie Als Alternative zum Mineralbad Berg Stadtbad mit Liegewiese geht in den Sommerbetrieb Nach dem Wasserrohrbruch bleibt das Mineralbad Berg den Sommer über geschlossen. Doch es gibt eine Alternative im Stuttgarter Süden.

Laut der Stadt Stuttgart müssen viele Anlagen gereinigt, getrocknet und größtenteils repariert oder komplett ersetzt werden; einzelne Ersatzteile sind spezieller Anfertigung. Ein konkreter Wiedereröffnungstermin kann noch nicht genannt werden.

Die Stuttgarter Feuerwehr musste das Wasser abpumpen. Foto: Mineralbad Berg

Doch Familie Farris lässt sich nicht unterkriegen. Ein Teil der Liegewiese – manchen sagen sogar der schönste – ist für Gäste freigegeben. Hier kann man ohne Eintritt zu zahlen auf Liegen unter den großen Bäumen verweilen und in die Sommergastronomie des Neuner Deli einkehren.

Und auch für Abkühlung ist gesorgt. Bisher zwar nur in provisorischer Form eines Wasserschlauchs, der von einem Baum hängt. Ab nächster Woche sollen dann zwei Duschkabinen für Besucherinnen und Besucher bereitgestellt werden. Farris ist dankbar und froh, dass ihm die Stuttgarter Bädergesellschaft so entgegengekommen ist. „Wir planen auch während der Fußballweltmeisterschaft live Spiele auf unserer Terrasse zu übertragen“, erzählt Ari Farris von seinen Plänen, aus dem Wasserrohrbruch-Sommer noch das Beste herauszuholen.