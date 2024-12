Sommerflugplan 2025 von Eurowings: Zwei neue Flugziele ab Stuttgart

Eurowings will weiter hoch hinaus. Die Lufthansa-Tochter hat nun ihren neuen Sommerflugplan 2025 vorgestellt. Neu im Angebot sind weitere europäische Reiseziele, zudem werden bisherige Destinationen noch häufiger angeflogen – auch von Stuttgart aus. Nach eigenen Angaben baut Eurowings damit seine Position als Deutschlands größter Ferienflieger aus.

Während in Stuttgart der Winter Einzug hält, stellt Eurowings bereits jetzt die Weichen für den Urlaub im kommenden Jahr. Von Rovaniemi bis Sevilla, von Newcastle bis Warschau – das Angebot 2025 wächst weiter. Von Ende März bis Anfang Oktober fliegt das Unternehmen damit insgesamt auf 412 Strecken zu rund 142 Zielen in 36 Ländern von den neun Standorten in Deutschland und Österreich.

67 Direktverbindungen ab Stuttgart

Der Flughafen Stuttgart rangiert mit seinen 67 Direktverbindungen damit auf Rang zwei hinter Düsseldorf (110 Ziele) und vor dem Airport Köln/Bonn (66). Neu im Programm sind ab dem kommenden Jahr von Leinfelden/Echterdingen aus Mostar in Bosnien und Herzegowina sowie die beliebte Ferieninsel Malta im Mittelmeer.

Dubai bleibt ein beliebtes Reiseziel. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Regina Lahner/M.i.S.

Doch Eurowings steigert im Sommerflugplan 2025 nicht nur die Zahl der Reiseziele, sondern auch den Takt der Verbindungen. So werden von Stuttgart aus auch die bisherigen Ziele Budapest, Bukarest, Kavala, Korfu, Kos, Kreta, Malaga, Nizza, Rhodos und Thessaloniki häufiger angeflogen. Ebenfalls neu: Die Verbindung nach Dubai wird nun auch in den Oster- und Herbstferien angeflogen.