Sommerfeste in Stuttgart: Mögliche neue Auflagen? Veranstalter bangen um Stadtfeste in Stuttgart

Sommerfeste haben in Stuttgart eine lange Tradition. In diesem Jahr ist allerdings noch nicht klar, ob alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden können. Die Hintergründe.
Bislang sind sie ein fester Bestandteil des Sommers in Stuttgart – die Festle, die die Stadtteile zwischen Mai und September jedes Jahr aufs Neue für ein paar Tage in ausgelassene Feierzonen verwandeln. Events wie die Westallee, das Feuerseefest, das Bohnenviertelfest, das Sommerfestival der Kulturen am Marktplatz, das Marienplatzfest, das Schoettle-Fest oder das Afrika-Festival in Heslach und viele weitere haben – teils seit Jahrzehnten – Tradition.