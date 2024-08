Sommerferien im Kreis Ludwigsburg: Zwölf coole Spielplätze, die gute Laune machen

Für viele Daheimgebliebene mit Kindern rücken in den Sommerferien die Spielplätze vor der eigenen Haustüre in den Fokus. Aber warum nicht mal mit dem Fahrrad ein bisschen weiterfahren und dort ein Familienevent auf einem der Spielplätze zelebrieren? Wir haben uns umgesehen und von den Rathäusern die schönsten Abenteuerorte im Kreis Ludwigsburg verraten lassen. Und das Schöne – die folgenden zwölf Spielplätze können natürlich auch nach den Ferien noch besucht werden.

Spielplatz in Ludwigsburg-Mitte

Der Spielplatz an der Bärenwiese hat eine tolle Kletterlandschaft. Foto: Stadt Ludwigsburg

Der Spielplatz an der Bärenwiese mitten in Ludwigsburg besticht durch seine Vielseitigkeit. Kinder können etwa im Wasser spielen, eine riesige Kletterlandschaft erklimmen und rasant rutschen. Der Barfußpfad und Tischtennisplatten laden dazu ein, sich zu bewegen. Klangstäbe sorgen für Abwechslung. Der Spielplatz ist vor allem für Kinder von 0 bis 8 Jahren geeignet.

Besonderheit: Die riesige Picknickwiese, die Nähe zum Blüba, ein abgetrennter Kleinkindbereich, öffentliche Toiletten und ein Eiswagen, der um die Ecke erreichbar ist. Anschrift: Fasanenstraße 21, Ludwigsburg-Mitte

Spielplatz in Ludwigsburg-Hoheneck

Der Spielplatz in Hoheneck ist schön in die Natur eingebunden. Foto: Stadt Ludwigsburg

Schattig ist der schöne Steinspielplatz in Hoheneck, was an heißen Tagen wichtig sein kann. Darüber hinaus bietet das Areal Wasserspiel, Trampolin, Sand, Tisch- und Bankkombinationen und verschiedene Rutsch- und Kletteranlagen.

Besonderheit: Der alte Baumbestand, der für viel Schatten sorgt. Anschrift: Wilhelm-Nagel Straße 44, Ludwigsburg-Hoheneck

Spielplatz in Ludwigsburg-Oßweil

Der Spielplatz in Oßweil ermöglicht den Kleinen Klettererlebnisse. Foto: Stadt Ludwigsburg

Dieser Spielplatz lässt die Herzen aller Kinder höher schlagen. Ein Highlight sind die gigantischen Klettertürme mit Hängebrücken, die zu verschiedenen Häuschen in den Baumwipfeln führen. Dank der Sicherung mit Netzen können laut Stadtverwaltung auch die Kleinen schon bedenkenlos in luftiger Höhe klettern.

Besonderheit: Bäume spenden Schatten. Sehr viele Sitzgelegenheiten für Spielpausen und die Erwachsenen. Anschrift: Anna-Neff-Straße 137, Ludwigsburg

Spielplatz in Kornwestheim

Der Spielplatz in der Christofstraße in Kornwestheim ist erneuert worden. Foto: Stadtverwaltung

Für Kinder über acht Jahre ist der Spielplatz in der Christofstraße in Kornwestheim einen Besuch wert. Die Hochseilkombination ist bei einer Sanierung erst in diesem Jahr neu angelegt worden und fördert die Motorik. Ein wilder Spielturm mit Rutsche und ein Karussell sollten bei den Kids hervorragend ankommen.

Besonderheit: Der Kinderspielplatz ist frisch saniert. Anschrift: Christofstraße, Kornwestheim

Spielplatz in Großbottwar

Piraten segeln auf dem Spielplatz „Stadt am Bach“ in Großbottwar Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Klettern, über Baumstämme balancieren und sogar ein Piratenschiff kapern – das ist auf dem Abenteuer-Wasserspielplatz „Stadt am Bach“ in Großbottwar möglich. Die Kinder können auch in den Bach hineinsteigen und kleine Experimente mit schwimmenden Ästchen machen. Und genügend Platz, die Picknickdecken auszubreiten, gibt es auch.

Besonderheit: Ideal für heiße Tage, da Schatten und Wasser vorhanden sind. Die Erlebnislandschaft ist für Kinder geeignet, die mindestens drei Jahre alt sind. Anschrift: Heilbronner Straße 53, beim Winzerhäuser Tal in Großbottwar

Spielplatz in Bietigheim-Bissingen

Im Bürgergarten wird viel gerutscht – der Turm muss erklommen werden. Foto: Stadt Bietigheim-Bissingen/Bauer

Klettern, Beobachten, Perspektivenwechsel – dabei die Balance halten und das Gewicht verlagern: das bietet der Spielplatz Bürgergarten in Bietigheim-Bissigen mit seinem riesigen Kletterturm und seinen Rutschen: Auf zwei Abfahrten, von zehn Metern und von sechs Metern Höhe, geht’s hinab, teils durch rasante Windungen hindurch. Hinauf führen keine bequemen Treppen, sondern Kletternetze, Leitern und andere Aufstiege. Hinzu kommen andere Spielgeräte wie Schaukeln, Wippen und Sandspielflächen.

Besonderheit: Hoher Kletterturm mit Netzen und zwei lange Rutschen. Anschrift: Am Bürgergarten, Bietigheim-Bissingen

Spielplatz in Remseck-Aldingen

In Aldingen lockt das Freizeitgelände unter anderem mit einem Trampolin. Foto: Stadt Remseck

Im größten Stadtteil Remsecks in Aldingen gibt es das Freizeitgelände in der Neckarkanalstraße. Dort finden Nutzer neben einer Schaukel und einem Sandkasten für Kleinkinder unter anderem auch ein Fußball- und Basketballfeld, einen Tischtennistisch für Jugendliche und die „Fünf Esslinger“ für bewegungsfreundliche Senioren.

Besonderheit: Das breite Nutzungsspektrum für alle Generationen sowie ein schattiges Ambiente. Anschrift: Neckarkanalstraße 41, Remsecker Stadtteil Aldingen

Spielplatz in Korntal-Münchingen

Ein Besucht des Spielplatzes „Grünes Heinerle“ verspricht Spaß. Foto: Verwaltung

Aus der Wasserpumpe sprudelt ununterbrochen kühles Nass. Junge Bauherren errichten Staudämme und Burgen. Kleine und große Kletterer erklimmen das „Grüne Heinerle“ und auch die Wipptiere, die Rutsche und die Trampoline werden aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Kurzum: der Spielplatz „Grünes Heinerle“ im Baugebiet Korntal-West ist eine Reise wert.

Besonderheit: Zu Fuß oder mit dem Rad ist es nicht weit zum Grünen Heiner und zum Schulbauernhof, der sich jetzt Zukunftsfelder nennt. Bei extremer Hitze zu beachten: Es gibt offenbar noch relativ wenig schattige Plätze, aber ein Sonnensegel. Anschrift: Am Lotterberg 13/1, Korntal-Münchingen

Spielplatz in Oberstenfeld

An der Krugeiche im Wald ist es landschaftlich sehr schön. Foto: Archiv (avanti)

Wunderschön präsentiert sich der Mehrgenerationenplatz Krugeiche im Wald von Oberstenfeld. Dort gibt es unter anderem einen Spielplatz zum Austoben, ein Insektenhotel, eine Kneipp-Anlage und jede Menge Sitzmöglichkeiten. Der Platz ist barrierefrei angelegt, sodass ihn auch Menschen mit einem Handycap gut nutzen können.

Besonderheit: Man sollte den Besuch am besten mit einem schönen Waldspaziergang verbinden. Anschrift: Krugeiche, Oberstenfeld

Spielplatz in Marbach

Auf der Schillerhöhe in Marbach ist auch Kultur geboten. Foto: Archiv (Dominik Thewes)

Ein Spielplatz, der sich mit Kultur verbinden lässt – das erwartet Besucher in Marbach auf der Schillerhöhe. Die Literaturmuseen bieten immer wieder auch Workshops für Kinder an. Wer sich austoben will, findet auf dem Gelände Schaukeln und Co.

Besonderheit: Neben dem Spielplatz gibt es auch eine Boulebahn und Gastronomie in der Nähe. Ob genügend Schatten vorhanden ist, wird derzeit diskutiert. Anschrift: Schillerhöhe, Marbach, beim Deutschen Literaturarchiv

Spielplatz in Vaihingen/Enz

Der Naturerlebnisraum Am Bächle ist bei Kindern beliebt. Foto: Stadt Vaihingen

„Der junge Mensch braucht Tiere, überhaupt Elementares, Wasser, Dreck, Gebüsch, Spielraum.“ Dieses Zitat des Psychoanalytikers Alexander Mitscherlich trifft auf den Naturerlebnisraum Am Bächle in Vaihingen an der Enz zu. An Wochenenden steuern Familien mit kleineren Kindern schon seit 20 Jahren die Hungerbach-Senke als Ausflugsziel an.

Besonderheit: Der Bachflohkrebs und andere Tiere können behutsam in ihren Lebensräumen kennengelernt werden. Anschrift: Hungerbachsenke, zwischen Vaihingen an der Enz und dem Stadtteil Kleinglattbach

Spielplatz in Erdmannhausen

Ein Freizeitpark mit Blick in die Ferne lockt nach Erdmannhausen. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Ein Platz zum Spielen, Ausprobieren, Entdecken und Verweilen für alle Generationen ist der Freizeitpark am Herdweg in Erdmannhausen. Landschaftlich schön gelegen in der Nähe des Jugendhauses Calypso zeichnet er sich durch ein breites, generationenübergreifendes Angebot mit Pumptrack-Anlage und anderen Highlights aus.

Besonderheit: Ein mit viel Liebe und vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit hergerichtetes Gelände. Anschrift: Herdweg, Erdmannhausen, bei der Halle auf der Schray