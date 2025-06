Einige Abläufe waren schon bekannt, nun aber herrscht Gewissheit. Für die Spieler des VfB Stuttgart, die sich derzeit im Urlaub oder bei ihren Nationalmannschaften befinden. Aber auch für all jene, die das Profiteam eng begleiten. Der Pokalsieger hat seinen Fahrplan für die kommenden Wochen bekannt gegeben.

Am 15. Juni wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost, am 27. Juni der Bundesligaspielplan veröffentlicht. Hier die wichtigsten weiteren Termine:

7. und 8. Juli Die Spieler des Profikaders treffen wieder am Clubgelände ein und absolvieren nacheinander die Leistungstests.

9. Juli Erstmals seit dem Pokalfinale können die Fans die VfB-Stars und den Trainer Sebastian Hoeneß wieder persönlich in Augenschein nehmen. Auf dem Vereinsgelände findet das erste Mannschaftstraining statt.

12. Juli Das erste Testspiel steht an. Mittlerweile traditionell ist es das Freundschaftsspiel unter dem Label des Ausrüsters und Investors Jako. Gespielt wird beim Oberliga-Absteiger SV Fellbach. Weitere Testspiele sind noch in Planung.

28. Juli Der VfB-Tross reist ins Trainingslager. Ziel ist diesmal Rottach-Egern am Tegernsee. Voraussichtlich werden in diesem Rahmen auch Testspiele absolviert, diese stehen aber noch nicht fest. Das Trainingslager endet am 3. August.

9. August In und rund um die MHP-Arena findet die große Saisoneröffnung samt Familienfest statt. In diesem Rahmen steigt auch die sportliche Generalprobe für die neue Saison. Zu Gast ist hierfür der FC Bologna, der quasi das italienische Pendant des VfB ist. Das Team hat in Italien den Pokal gewonnen und wird wie der VfB in der Europa League antreten. In der Serie A kam der FC Bologna auf den neunten Rang. Anpfiff ist um 17 Uhr.

16. August Der VfB tritt im Supercup gegen den Bundesligameister FC Bayern an. Das Spiel, das erstmals nach Franz Beckenbauer benannt ist, findet in der Stuttgarter MHP-Arena statt. Angepfiffen wird die Partie um 20.30 Uhr.

22. August An diesem Tag startet die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Wahrscheinlich ist, dass der VfB am 23. oder 24. August sein erstes Spiel bestreitet.

26. oder 27. August Weil der VfB wie in der vergangenen Saison den Supercup bestreitet, steigt er später in den DFB-Pokal ein. Das Erstrundenspiel wird am Dienstag oder Mittwoch ausgetragen.

29. August An diesem Tag wird die Ligaphase der Europa League ausgelost. Dann steht fest, gegen welche acht Teams der VfB europäisch antritt. Wie in der vergangenen Saison in der Champions League wird es je vier Heim- und Auswärtsspiele geben.

24. oder 25. September Eine Woche nach der Champions League startet die Ligaphase der Europa League. Der VfB startet an einem Mittwoch oder Donnerstag. Die weiteren Spiele der Europa League finden dann immer donnerstags statt.