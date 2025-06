Sommerevent in Aspach-Rietenau: Lost Place – Freilichttheater auf verlassenem Firmengelände

8 Das Theater Rietenau spielt diesmal an einem ganz besonderen Ort, die Handlung führt zurück in die Siebziger. Foto: Dietmar van der Linden/www.vdl-photography.com/cf

„Lauter gute Leut“ heißt das neue Stück, welches das Theater Rietenau bald im Freien aufführt. Es spielt in den 1970er Jahren – und zwar an einem besonderen Ort.











Die Zeiten, als in der Badstraße 30 in Aspach-Rietenau (Rems-Murr-Kreis) reges Treiben herrschte, als hier Tag für Tag die gelben Lieferwagen der Firma Vorlo ein und aus fuhren, sind längst passé. Die Autos sind verschwunden, kein Mensch mehr ist unterwegs auf dem Gelände, das sich in bester Lage im Ortskern befindet. Ende der 1950er Jahre hatte ein gewisser Kurt Vorlop hier die Idee für einen Frei-Haus-Lieferservice für Mineralwasser und andere Getränke umgesetzt. Er ersparte den Kunden das anstrengende Kistenschleppen und das war damals eine absolute Neuheit.