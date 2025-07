Autofahrer müssen im Stuttgarter Süden in den Sommerferien mit Beeinträchtigungen und Umwegen rechnen. Die Karl-Kloß-Straße in Richtung Degerloch und der B 27 wird aufgrund von dringend notwendiger Belagsarbeiten von Montag, 4. August, bis Freitag, 29. August, für den Verkehr gesperrt.

Umwege zum Waldfriedhof

Laut Angaben der Stadt Stuttgart werden örtliche Umleitungen ausgeschildert. Aufgrund der teilweise sehr engen Straßenbreite sei die Sanierung nur im Zuge einer Sperrung in beide Richtungen möglich. Eine Durchfahrt der Karl-Kloß-Straße sowohl nach Degerloch als auch nach Stuttgart-Süd ist daher während der gesamten Bauzeit nicht möglich. Auch Besucher des Dornhalden- und Waldfriedhofs müssen Umwege in Kauf nehmen. Eine Zufahrt ist nicht vom Stuttgarter Süden, sondern lediglich über die Heinestraße von Degerloch aus möglich. Daher wurde die Sanierung bewusst auf die verkehrsärmere Zeit in den Sommerferien gelegt.

Die Schäden an der viel befahrenen Karl-Kloß-Straße sind teilweise so erheblich, dass die Sanierung in diesem Sommer nicht komplett abgeschlossen werden kann. Laut Stadt sind daher weitere Bauarbeiten auch in den Sommerferien 2026 geplant.