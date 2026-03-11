Solitude in Stuttgart: Ministerpräsidenten wohnen lieber woanders – So viel kostet die Dienstvilla

Die Dienstvilla am Schloss Solitude wurde einst für die Großfamilie von Hans Filbinger gebaut. Doch nachfolgende Ministerpräsidenten wohnten lieber woanders.
Zum Richtfest nieselte es und ein kalter Wind pfiff über die Höhe von Schloss Solitude. Aber Ingeborg Filbinger fand im Juni 1969 trotzdem ein paar freundliche Worte für die neue Dienstvilla, in die sie und ihr Mann, Baden-Württembergs Ministerpräsident Hans Filbinger, mit den fünf Kindern bald einziehen sollten: „Nett ist es bisher geworden“, wird Frau Filbinger damals in einem Artikel der Stuttgarter Zeitung zitiert.