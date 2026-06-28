Sokae auf der Riesenbühne: „Ich hab alles vollgetropft“ - Gerlinger Band spielt beim Kessel Festival

Ein Trio aus Gerlingen durfte in diesem Jahr den Freitag des Kessel Festivals eröffnen. Die halbe Stunde Vollgas wird keiner der Sokae-Musiker jemals vergessen.
Deniz Karagöz ist nass geschwitzt. „Jetzt erstmal in die Eistonne, dann alle duschen, essen - und dann schauen wir uns Nina Chuba an.“ Der Sänger und Gitarrist der Gerlinger Band Sokae kommt gerade frisch von der Bühne des Kessel Festivals auf dem Cannstatter Wasen. Die Combo hatte im vergangenen Jahr den Newcomer Contest des Kessel Festivals gewonnen und durfte deshalb in diesem Jahr als Freitags-Opener auf der Hauptbühne ran.