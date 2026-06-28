Sokae auf der Riesenbühne: „Ich hab alles vollgetropft“ - Gerlinger Band spielt beim Kessel Festival

Deniz Karagöz ist nass geschwitzt. „Jetzt erstmal in die Eistonne, dann alle duschen, essen - und dann schauen wir uns Nina Chuba an.“ Der Sänger und Gitarrist der Gerlinger Band Sokae kommt gerade frisch von der Bühne des Kessel Festivals auf dem Cannstatter Wasen. Die Combo hatte im vergangenen Jahr den Newcomer Contest des Kessel Festivals gewonnen und durfte deshalb in diesem Jahr als Freitags-Opener auf der Hauptbühne ran.

Trotz sengender Hitze haben sich schon einige Neugierige vor der Bühne versammelt - wahrscheinlich fragen sie sich, was das wohl für eine Band sein mag, die sich einen derart seltsamen Namen verpasst hat. Manche könnten auch unken, dass vor dem Trio als erster Act bei fast 40 Grad eine etwas undankbare Aufgabe liegt. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnt: Der Samstag des Kessel Festivals wird aufgrund der Temperaturen abgesagt werden.

Sokae beim Kessel Festival: 30 Minuten Pop-Punk-Vollgas

Solche Gedanken haben weder Deniz Karagöz noch Bassist Alex Lux oder Drummer Maurice Frey in diesem Moment. Sie stürmen um 16.10 Uhr mit zehn Minuten Verzögerung die größte Bühne ihrer bisherigen Laufbahn, um eine halbe Stunde lang Pop-Punk-Vollgas zu geben. „Es war brutal heiß“, wird Basser Lux im Nachgang sagen, „ich hab alles vollgetropft. Die werden nachher alle ausrutschen auf der Bühne.“

Nach dem TKKG-mäßigen Intro („S-O-K-A-E“) wird mit „Band mit Katze“ gleich dem Band-Maskottchen gehuldigt, weiter geht's mit „Kleine Sorgen“, „Dopamin“ und „9 Leben“ (da ist wieder die Katze). Es folgen die kritische Betrachtung der Fußball-WM „Deutschlandtrikot“, „Mike Glotzkowski“ und schließlich einer der Sokae-„Hits“ namens „Nazis auf den Mond“. „Alles von vorn“ beschließt 30 Minuten Musik, die sich für die große Bühne genau so eignet wie für enge Clubs - was artverwandte Gruppen wie WIZO oder Itchy beweisen.

Schweißtreibend für Musiker und Publikum wird es bei Sokae sowieso immer - egal, ob die Band auf einer Riesenbühne auf dem Wasen spielt oder fast ebenerdig in irgendeinem Jugendhaus. Allerdings hat sich das Trio diesbezüglich an diesem Freitag noch eine weitere Bürde auferlegt: Sie treten in nagelneuen Polyester-Trikots auf - schick, aber wohl nicht eben der atmungsaktivste Zwirn. „Die sind gestern noch gekommen, gerade rechtzeitig“, freut sich Deniz Karagöz trotzdem. Die Rückennummern und die Namen „Falke“ (Karagöz), „Frosch“ (Lux) und „Nacktmull“ (Frey) entstammen dem umfangreichen Band-Fundus an Insider-Witzen.

Sokae-Drummer Maurice Frey: „Heiß, sehr heiß.“ Foto: Marius Venturini

Zurück zum Gig: Deniz Karagöz stürmt mit seiner gelben Gitarre erstmal auf dem Laufsteg nach vorn - aber nur bis zur roten Linie. Weiter bis auf die kleine Plattform darf an diesem Freitag vermutlich nur Nina Chuba, die sich die drei Sokae-Musiker, wie angekündigt, am Abend auch noch anschauen werden. Und auch sonst tut die Band alles, um das Publikum mitzureißen - was vor allem gegen Ende des Sets immer besser gelingt und von immer lauterem Jubel und Beifall aus dem Auditorium bedacht wird.

Auf der Bühne wird das Trio derweil von insgesamt drei Medienmenschen umschwirrt, die filmen und Fotos machen. Der größte Auftritt der Band-Laufbahn soll schließlich auch entsprechend festgehalten werden. Wobei - ist es tatsächlich der allergrößte Gig in der Sokae-History? „Also von der Bühne her ja“, gibt Deniz Karagöz nach dem Auftritt zu Protokoll, „aber in kleineren Clubs haben wir schon intensivere Konzerte gespielt.“ Eines dürfte indes sicher sein: Es war eines der heißesten.

Nach dem letzten Akkord beginnt die Wuselei

Während des letzten Songs machen sich im Hintergrund bereits die Bühnentechniker und -technikerinnen bereit. Nach Sokae ist die Kasseler Künstlerin Carli an der Reihe. Und nachdem um Punkt 16.40 Uhr schließlich der letzte Punkrock-Akkord verklungen ist, beginnt die Wuselei. Das Drumset wird in Gänze hinter die Bühne gerollt, erst dort beginnen Maurice Frey und die beiden Band-Roadies mit dem Abbau des Kits. Das geschieht, zumindest in Teilen, dankenswerterweise im Schatten.

Apropos Roadies: Dabei handelt es sich um Johannes Rupp, der auch die komplette Musik von Sokae produziert, und um Andreas Lux. Der ist, wie der Name bereits vermuten lässt, der Bruder von Bassist Alex Lux.

Um sich zu sammeln, brauchen die Musiker noch ein paar Momente für sich, quatschen darüber, wer sich vielleicht wo verspielt hat. Aber am Ende steht fest, dass die Band sich mit ihrem Auftritt auf jeden Fall einige neue Fans erspielt hat. Und wer sie verpasst hat, hat sich möglicherweise beim Blick ins Programmheft, auf Flyer oder Plakate des Kessel Festivals trotzdem gefragt: „Was mag das wohl für eine Band mit einem so seltsamen Namen sein?“

Sokae live

Wer die Band in Zukunft live erleben möchte, hat unter anderem auf dem RockXplosion - Warmbronner Open Air am Samstag, 1. August, die Gelegenheit dazu. Außerdem veranstaltet die Band am Samstag, 10. Oktober, im Stuttgarter Club Zentral ihr eigenes „Sokfest“. Mit dabei sind die Bands Zweifel und Whoremones.