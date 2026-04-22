Sohn von Meg Ryan und Dennis Quaid: The Boys-Stars Jack Quaid und Claudia Doumit haben geheiratet

Die "The Boys"-Stars Jack Quaid und Claudia Doumit haben ihre Liebe offiziell besiegelt. In einer intimen Zeremonie auf einer Farm in Australien gaben sie sich das Jawort, und zahlreiche prominente Gäste feierten mit. Unter ihnen waren auch Jack Quaids Eltern: Meg Ryan und Dennis Quaid.
Jack Quaid (33) und Claudia Doumit (34) haben geheiratet. Die beiden Co-Stars aus der satirischen Superhelden-Serie "The Boys" gaben sich in Australien - der Heimat der Braut - das Jawort, wie australische Medien übereinstimmend berichten.