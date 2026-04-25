Mehr als vier Monate nach dem gewaltsamen Tod von Rob und Michele Reiner äußert sich deren Sohn Jake erstmals ausführlich. In einem Blog-Beitrag schreibt der 34-Jährige, seine Eltern würden weder bei seiner Hochzeit noch bei künftigen Enkelkindern dabei sein können.
Jake Reiner (34) hat sich erstmals ausführlich zum gewaltsamen Tod seiner Eltern Rob Reiner (1947-2025) und Michele Singer Reiner (1955-2025) geäußert. In einem persönlichen Beitrag auf der Blogger-Plattform "Substack" schildert der Sohn des am 14. Dezember getöteten Hollywood-Paares, wie sehr ihn der Verlust beider Elternteile zerrissen hat.