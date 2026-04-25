Mehr als vier Monate nach dem gewaltsamen Tod von Rob und Michele Reiner äußert sich deren Sohn Jake erstmals ausführlich. In einem Blog-Beitrag schreibt der 34-Jährige, seine Eltern würden weder bei seiner Hochzeit noch bei künftigen Enkelkindern dabei sein können.

Jake Reiner (34) hat sich erstmals ausführlich zum gewaltsamen Tod seiner Eltern Rob Reiner (1947-2025) und Michele Singer Reiner (1955-2025) geäußert. In einem persönlichen Beitrag auf der Blogger-Plattform "Substack" schildert der Sohn des am 14. Dezember getöteten Hollywood-Paares, wie sehr ihn der Verlust beider Elternteile zerrissen hat.

"An jenem Tag wurde mir so vieles genommen", schreibt Jake Reiner. "Meine Eltern werden nicht bei meiner Hochzeit sein, sie werden ihr künftiges Enkelkind nicht im Arm halten können, und sie werden nicht erleben, wie ich die erfolgreiche Karriere aufbaue, nach der ich noch suche."

Jake Reiner: "Mein lebendiger Albtraum"

Der Verlust beider Eltern zur gleichen Zeit sei kaum zu fassen, so Jake Reiner weiter. "Es bricht mir das Herz und macht mich gleichzeitig wütend. Nichts kann einen darauf vorbereiten, beide Eltern auf einen Schlag zu verlieren. Es ist zu verheerend, um es zu begreifen." Jeden Morgen müsse er sich aufs Neue klarmachen, dass es kein Traum sei: "Das ist tatsächlich mein lebendiger Albtraum."

Auch den Moment, in dem er vom Tod seiner Eltern erfuhr, beschreibt der 34-Jährige in dem Text. Am Nachmittag des 14. Dezember habe er sich am Union Square in New York auf einer Trauerfeier für einen seiner besten Freunde befunden, als seine Schwester Romy (28) ihn anrief, um ihm vom Tod des Vaters zu berichten. Wenige Minuten später folgte der zweite Anruf: Auch die Mutter sei tot. Die anschließende Fahrt quer durch die Stadt habe er in einer Art Trance erlebt.

Sohn Nick angeklagt

Rob und Michele Reiner waren am 14. Dezember tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Rund sechs Stunden später wurde ihr Sohn Nick Reiner (32) festgenommen. Er ist wegen "zweifachen Mordes ersten Grades" angeklagt und hat auf "nicht schuldig" plädiert. Wie das Gerichtsmedizinische Institut von Los Angeles County gegenüber "People" bestätigte, starb das Paar an "mehreren scharfen Gewalteinwirkungen". Nathan J. Hochman, Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, strebt eine Verurteilung mit "besonderen Umständen" an, was eine Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne Bewährung ermöglichen könnte.

Wie die "New York Times" im Januar berichtete, befand sich Nick Reiner zwischen 2020 und 2021 in einer psychiatrischen Betreuung. Etwa einen Monat vor der Tat soll er aufgrund von Nebenwirkungen seine Medikation gewechselt haben, wie anonyme Quellen der Zeitung berichteten.

Neben Jake und Nick hatten Rob und Michele Reiner gemeinsam Tochter Romy. Aus erster Ehe mit der 2018 verstorbenen Schauspielerin Penny Marshall (1943-2018) stammt zudem Tochter Tracey (61).