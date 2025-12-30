Sogar auf Badetuch: Heidi Klum hat ihren Tom im Urlaub immer bei sich

Im Urlaub auf St. Barth nutzt Heidi Klum nicht etwa irgendein Handtuch. Nein, sie wurde am Strand mit einem ganz besonderen Badelaken gesichtet, auf dem das Gesicht ihres Mannes Tom Kaulitz prangt.

Heidi Klum (52) kann von ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) offenbar gar nicht genug kriegen. Das Paar, das derzeit Sonne in der Karibik tankt, wurde auf der Insel St. Barth schon mehrfach küssend im Wasser und am Strand fotografiert. Doch obwohl sie ihren Liebsten direkt neben sich hat, setzt Klum auch noch auf ein Badetuch mit einem XXL-Bild von Tom Kaulitz, wie auf ihrem Instagram-Account zu sehen ist.

Das Bild zeigt sie lachend mit weißer Sonnenbrille, vor sich hält sie das große Handtuch. Dazu schrieb sie in Anlehnung an ihren berühmten Spruch bei "Germany's next Topmodel": "Tom, ich habe heute ein Foto für dich!"

Weitere Fashion-Liebeserklärung

In ihrer Story teilte sie zudem noch eine Aufnahme von sich in einem Kaftan des Labels "Barth is Saint". Auf dessen Rückseite prangt neben dem Spruch "Repent tomorrow, party today" (zu deutsch: Bereue morgen, feiere heute) auch das Konterfei eines langhaarigen Mannes mit Bart und Sonnenbrille. In ihm erkennt Heidi Klum ebenfalls ihren Liebsten, denn sie fragt: "Hey, Tom, bist Du es?"

Vom verschneiten New York in die warme Karibik

Die Weihnachtsfeiertage hatte das Paar noch samt Klums vier Kindern und Kaulitz' Zwillingsbruder Bill im verschneiten New York verbracht. Die Familie lief in Pyjamas durch Manhattan und drehte Runden beim Eislaufen im Rockefeller Center. Danach zog es das Model und den Musiker ins Warme auf die Karibikinsel Saint-Barthélemy (St. Barth).

Ganz allein sind die beiden offenbar nicht: Einige Fotos zeigen sie mit Freunden, darunter dem Fotografen Antoine Verglas. Auch Bill Kaulitz scheint nach Schwierigkeiten am Flughafen wegen seines Hundes inzwischen in der Karibik angekommen zu sein.

Auf St. Barth kann Heidi Klum ihrer "wilden Natur" freien Lauf lassen

Die französische Antillen-Insel hat es Heidi Klum und Tom Kaulitz seit Längerem angetan. Auch ihren sechsten Hochzeitstag feierten sie im Sommer auf St. Barth. Der französischen Zeitschrift "Paris Match" verriet die 52-Jährige im August, dass das Paar inzwischen sogar eine Immobilie dort besitzt. Sie schwärmte: "In Saint-Barth kann ich meinen Geist zur Ruhe bringen und meiner Seele und meiner wilden Natur freien Lauf lassen." Dazu gehört auch das Baden ohne Bikini-Oberteil, wie etliche Paparazzi-Bilder beweisen.