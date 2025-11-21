Snus in Stuttgart: Bieten Geschäfte in Stuttgart verbotene Tabakbeutel an?

Snus, Tabakbeutel für den Mund, sind beliebt. Verkauft werden dürfen sie jedoch nicht. Eine Tour durch Stuttgarter Kioske und Tankstellen liefert ein überraschendes Testergebnis.
„Snus? Des sind die hier“, sagt die Verkäuferin hinter der Theke der Tankstelle in Stuttgart. Und reicht eine Dose mit Kautabak herüber. Auf den Einwand, dass das nicht dasselbe sei, reagiert sie mit voller Überzeugung: „Doch doch, des isch des.“ Zu ihrem eigenen Glück liegt sie falsch. Denn ansonsten hätte sie gerade etwas Illegales getan. Mit ihrer Unwissenheit bei diesem Thema ist sie nicht allein, wie sich im weiteren Verlauf des Tages noch zeigen wird.