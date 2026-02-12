Snowboarden bei Olympia: Scotty James – ein Leben in voller Balance

Scotty James ist eine Snowboard-Legende – nun will er in der Halfpipe von Livigno endlich auch Olympia-Gold gewinnen. Doch das Niveau in der Weltspitze ist enorm hoch.
Australien als Wintersport-Nation zu bezeichnen, das wäre, nun ja, eine maßlose Übertreibung. Aber immerhin hinterlässt das Land, das im ewigen Medaillenspiegel der Sommerspiele auf einem starken achten Platz liegt, auch in der Kälte Spuren – dank der „neuen“ Sportarten. Bisher gab es sieben australische Olympiasiege, sechs davon im Ski Freestyle und im Snowboarden, den letzten am Donnerstag auf der Buckelpiste durch Cooper Woods. Und schon bald könnte auf dem Brett der nächste Gold-Coup folgen. Durch Scotty James. Womit sich ein Kreis schließen würde.