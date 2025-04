1 Wer eine verdächtige SMS von Amazon erhält, sollte besonders vorsichtig sein. Foto: Marc_Stock/ Shutterstock

Gefälschte Amazon-Nachrichten verbreiten sich per SMS. Betrüger versprechen eine Rückerstattung – doch dahinter steckt ein gefährlicher Phishing-Versuch.











Phishing per SMS – auch Smishing genannt – ist eine weit verbreitete Betrugsform. Dabei versuchen Kriminelle, über gefälschte Kurznachrichten an sensible Daten wie Passwörter oder Bankinformationen zu gelangen. Besonders häufig geben sich die Täter als große Online-Plattformen aus – aktuell etwa mit einer gefälschten Amazon-Nachricht zur angeblichen Rückerstattung.