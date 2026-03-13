Smartes Recycling in Sindelfingen: Sindelfinger Leuchtturmprojekt für grüne Energie

Das Bio-Recycling hat in Sindelfingen ein Optimum erreicht. Aus Biogas, gewonnen aus Grünschnitt und Gülle, wird reines Methan-Gas und lebensmittelechtes C02 produziert.
Jetzt ist er fertig geworden, der neue Methan-Abscheider auf der Sindelfinger Dachsklinge. Er gilt als Leuchtturm Projekt, Spitzentechnologie, die es weltweit nur an wenigen Orten gibt. Gebaut hat die Anlage der niederländische Hersteller Bright aus Eschede, am Donnerstag wurde sie in Betrieb genommen. Sie ist das letzte Glied eines beinahe vollständigen Kreislaufs von Bioabfall, den die Landkreise Esslingen, Göppingen und Böblingen gemeinsam geschaffen haben.