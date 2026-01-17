Zwischen Oberbürgermeister-Wechsel und Pferdemarkt: Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski denkt Närrisches im Allgemeinen und den Schiffshandel im Besonderen nach.
Ob es einem gefällt oder nicht: Die närrische Zeit hat längst begonnen. Die Hexen von Gebersheim bis Gerlingen haben ihre Häs aus dem Schrank geholt und feiernd vom Staub befreit. In Ditzingen wurde sogar schon der Oberbürgermeister entmachtet, was Michael Makurath angesichts der gähnenden Leere in der Stadtkasse insgeheim gar nicht so Unrecht sein dürfte. Vielleicht hilft ihm ja seine Tarnung beim Rathaussturm als Panzerknacker beim, wie es gern heißt, generieren zusätzlicher Finanzmittel.