Skispringen in Lahti: Prevc disqualifiziert – Raimund feiert ersten Weltcupsieg

Philipp Raimund feiert nach seinem Olympia-Triumph erstmals einen Weltcupsieg. In Lahti profitiert er von der Disqualifikation von Domen Prevc. Der Slowene hat die Kristallkugel sicher.
Skispringer Philipp Raimund hat 25 Tage nach seinem Triumph bei Olympia erstmals auch einen Weltcupsieg gefeiert. Der Oberstdorfer profitierte im finnischen Lahti von einer Disqualifikation von Domen Prevc. Der Weltmeister aus Slowenien hat trotz seiner „Nullrunde“ aber den Triumph im Gesamtweltcup sicher und damit ein Stück Skisprung-Geschichte geschrieben.