Sitz in Kornwestheim: Finanzkonzern W&W verdient wieder Geld

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische sieht sich auf Kurs. Unwetter sind bislang ausgeblieben. Das Unternehmen bleibt bei seiner Prognose.
Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) ist dank ausgebliebener Unwetterschäden im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 91 Millionen Euro nach einem Verlust von 14 Millionen ein Jahr zuvor, wie das im S-Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) mitteilte. Vorstandschef Jürgen Junker sieht W&W damit auf gutem Weg zu einer deutlichen Gewinnsteigerung im laufenden Jahr.