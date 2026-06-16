Singen im Kreis Konstanz: Video von Polizeieinsatz sorgt im Netz für Aufsehen

Trotz Pfefferspray entkommt ein Autofahrer, stößt einen Beamten um und wird später in der Schweiz gestellt. Ein Video davon geht viral. Was die Polizei dazu sagt.
Das Video eines Polizeieinsatzes in Singen (Landkreis Konstanz) verbreitet sich derzeit in den sozialen Netzwerken. Zu sehen ist, wie ein Polizist erfolglos versucht, einen Autofahrer nach einem Unfall mit viel Pfefferspray zu stoppen. Der Mann fährt trotzdem davon und reißt den Beamten dabei noch zu Boden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.