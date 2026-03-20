Sindelfinger Goldbachsee-Mord: Angeklagter wegen Mordes verurteilt – im Gericht fließen Tränen

Das Landgericht Stuttgart verhängt im Sindelfinger Goldbachsee-Mordprozess eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen einen 47-Jährigen. Einige Fragen allerdings bleiben ungeklärt.
Im Stuttgarter Landgericht fließen am Freitag die Tränen. Drei Freundinnen der Frau, um deren Tod es im Sindelfinger Goldbachsee-Prozess geht, umarmen sich – die Erleichterung ist ihnen anzusehen. Die Ungewissheit, ob sich das Schicksal der 38-Jährigen, die erst als vermisst galt und deren Körper dann drei Monate nach ihrem Tod gefunden wurde, noch klären lässt, hat mit dem Urteil nun ein Ende.