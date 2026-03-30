Sindelfingen: Mode-Trends und Fernseh-Stars im Breuningerland

Breuninger hat am späten Samstagabend 300 Gäste zu einem Mode-Spektakel nach Sindelfingen eingeladen. Mit dabei: TV-Moderatorin und Stargast Frauke Ludowig.

Im Breuningerland sind längst alle Geschäfte geschlossen, das Verkaufspersonal hat den Feierabend eingeläutet. Nur im Breuninger selbst ist noch etwas los. Lange nach Ladenschluss am Samstagabend findet dort eine Modenschau statt, kann das Publikum umherschlendern, Gespräche suchen, vom Buffet kosten und die neuen Kollektionen begutachten, kann auch einkaufen.

Schon vor dem offiziellen Ladenschluss treffen die Gäste ein und begegnen dem Stargast des Abends: Frauke Ludowig, TV- und Fernsehmoderatorin, zuhause in Köln, hat für das Hamburger Modelabel Miss Goodlife ihre eigene Kollektion geschaffen, ist nach Sindelfingen gereist, um sie dort vorzustellen. Am frühen Abend schon ist das geschehen, nun schweben die Models am Publikum vorbei und bezaubern wie Ahnungen einer Jahreszeit, die noch in kalendarischer Ferne liegt, aber von vielen inniglich herbeigesehnt wird.

Massimo Sinató von „Let’s Dance“ moderiert die Breuninger-Modenshow

Moderiert wird die Show von Massimo Sinató, Profitänzer aus Mannheim, seit 2010 bei der RTL-Reihe „Let’s Dance“. Später wird er mit einer Eventbesucherin ein Tänzchen wagen, zuvor aber stellt er die Mode vor. „Everyday Minimalism“ heißt die erste Staffel dieser Show, die Models – fünf Damen, zwei Herren – tragen leichte, sehr alltägliche Kleidung. Und Frauke Ludowig spricht davon, wie großartig sie es fand, all dies zusammenzustellen: „Es hat mir schon immer Freude bereitet, Muster auszusuchen, die Stoffe anzufassen.“

Frauke Ludowig (l.) war der Stargast des Abends. Foto: Eibner-Pressefoto

„Ich trage selbst seit vielen Jahren Goodlife Fashion-Kollektionen“, sagt Ludowig später. „Nun hatte Stefan Naber die Idee, dass ich eine eigene Kollektion mache. Ich konnte mitgestalten, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, und Breuninger sagte: Das wollen wir haben, unbedingt, für diesen Abend.“ Stefan Naber ist der Geschäftsführer des Hamburger Fashion-Labels „Miss Goodlife“. Frauke Ludowigs Kreationen finden sich bereits im Online-Angebot des Labels, sommerlich, bunt und leicht. „Sehr farbenfroh“, so sagt sie selbst, „und gut tragbar, man kann alles mixen und matchen, es passt zu jeder Fashion, ob jung oder alt.“

Und Sindelfingen? Frauke Ludowig liebt Sindelfingen, zumindest das Breuningerland: „Ich habe selten so ein nettes Publikum erlebt“, sagt sie. „Wir haben viele Fotos gemacht und viel gequatscht.“

400 Gäste schauen sich die Breuninger-Modenschau an

Der zweite Teil der Modenschau widmet sich festlicheren Themen, aber die Schau allein ist nicht alles, woran sich das Publikum im Breuninger erfreut. Anwesend sind etwa 400 Gäste, Inhaber einer „Breuninger-Card“ sämtlich, alle modisch gekleidet, die Frauen auch hier in der Überzahl, die Männer aber doch deutlich präsent.

Die Gäste waren allesamt Inhaber der „Breuninger-Card“ Foto: Eibner-Pressefoto

Mit der Modenschau verbindet Breuninger einen langen Shopping-Abend, der auf mehreren Ebenen des Modehauses einlädt zum Erwerb von Kleidungsstücken, raren Düften und vielem mehr. Es gibt zahlreiche gastronomische Angebote, Maultaschen beispielsweise, die in einem Käseleib gewendet werden, oder spezielle „Breuninger-Waffeln“. Verlost werden Beauty-Packages und andere Vergünstigungen, auch ein E-Bike im Wert von 4500 Euro, zur Verfügung gestellt von einem benachbarten Fachhändler. Der ganze Abend steht unter dem Motto „Genuss“, das Publikum verteilt sich, amüsiert sich, schaut und urteilt und genießt.

Events wie „Beauty X Fashion“ finden bei Breuniger mit einiger Regelmäßigkeit statt. Auch in der Böblinger Motorworld war das Haus mit einem Event bereits zu Gast, wird es im Herbst wieder sein.

Breuninger setzt auf Vernetzung

Kleinere Events im Haus soll es künftig häufiger geben, nicht ohne Grund. „Wir merken, dass das Kaufverhalten zurückgeht“, sagt Franziska Roland, Abteilungsleiterin bei Breuninger. „Und die Ansprüche unserer Kunden steigen sehr.“ Das Unternehmen antwortet mit Events und digitaler Vernetzung: „Wir möchten uns mit unseren Kunden austauschen, möchten sie und ihre Kaufhistorien kennenlernen, sodass wir unser Sortiment besser an sie anpassen können.“ Eine Strategie, die Erfolge zeigt: „Seit der Vernetzung ist unsere Kaufentwicklung um 40 bis 50 Prozent gestiegen.“Am Samstagabend werden indes noch ganz andere Zeichen gesetzt im Breuninger: „Wir zeigen verschiedene Trends aus unserer Sommerkollektion – pastellig, aber auch sportiv angehaucht, oder All-Over-Looks, alles in Gelb, Rose oder Bleu. Das sind Statements für die kommende Saison.“ Betrachten können Kunden all dies auch im Internet – allein: Vor Ort, mit vielen Gesprächen, Getränken, im belebten Shopping-Ambiente bereitet es gewiss das sehr viel größere Vergnügen.