Sindelfingen: Mode-Trends und Fernseh-Stars im Breuningerland

Breuninger hat am späten Samstagabend 300 Gäste zu einem Mode-Spektakel nach Sindelfingen eingeladen. Mit dabei: TV-Moderatorin und Stargast Frauke Ludowig.
Im Breuningerland sind längst alle Geschäfte geschlossen, das Verkaufspersonal hat den Feierabend eingeläutet. Nur im Breuninger selbst ist noch etwas los. Lange nach Ladenschluss am Samstagabend findet dort eine Modenschau statt, kann das Publikum umherschlendern, Gespräche suchen, vom Buffet kosten und die neuen Kollektionen begutachten, kann auch einkaufen.