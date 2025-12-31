Silvestershows im TV: Das ist in München und Hamburg geboten

Zum Jahreswechsel liefern sich ARD und ZDF ein glamouröses Fernseh-Duell: Während Florian Silbereisen in München zum "Schlagerbooom" lädt, feiern Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner erstmals in Hamburg. Beide Shows versprechen hochkarätige Gäste und Live-Atmosphäre.
Wenn am 31. Dezember um 20:15 Uhr die Fernbedienungen gezückt werden, stehen Deutschlands TV-Zuschauer vor einer schwierigen Entscheidung: Schlager-Glamour in München oder hanseatische Hafenparty? Beide öffentlich-rechtlichen Sender werfen ihre stärksten Entertainer ins Rennen um die Gunst des Silvesterpublikums.