Silvestershows im TV: Das ist in München und Hamburg geboten

Zum Jahreswechsel liefern sich ARD und ZDF ein glamouröses Fernseh-Duell: Während Florian Silbereisen in München zum "Schlagerbooom" lädt, feiern Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner erstmals in Hamburg. Beide Shows versprechen hochkarätige Gäste und Live-Atmosphäre.

Wenn am 31. Dezember um 20:15 Uhr die Fernbedienungen gezückt werden, stehen Deutschlands TV-Zuschauer vor einer schwierigen Entscheidung: Schlager-Glamour in München oder hanseatische Hafenparty? Beide öffentlich-rechtlichen Sender werfen ihre stärksten Entertainer ins Rennen um die Gunst des Silvesterpublikums.

Florian Silbereisen (44) verwandelt die Basketballarena des FC Bayern In München erneut in ein funkelndes Wunderlichtermeer. Nach dem Überraschungserfolg im Vorjahr gibt es eine Zugabe - obwohl die Show ursprünglich als einmaliges Jubiläums-Event geplant war. "Die Resonanz war so überwältigend, dass es eine Fortsetzung geben wird", erklärt der Moderator laut ARD-Pressemitteilung. Sein Versprechen: "Diese Party wird XXXXXXL!"

Schlager-Schwergewichte in München

Die Gästeliste für "Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!" liest sich wie ein Who's Who der deutschen Schlagerszene: Roland Kaiser, Maite Kelly und Howard Carpendale gehören zu den Zugpferden des Abends. Für internationale Nostalgie sorgt 1980er-Kultstar Samantha Fox, während DJ Ötzi und Ben Zucker für Partystimmung garantieren sollen. Auch die Rockband Unheilig und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze haben sich angekündigt. Um Mitternacht schaltet Silbereisen live zum Feuerwerk am Brandenburger Tor - Berlin ist also trotz München-Kulisse mit dabei.

Das ZDF setzt dagegen auf einen kompletten Ortswechsel: Statt wie gewohnt am Brandenburger Tor zu feiern, zieht "Willkommen 2026" erstmals nach Hamburg. Eine schwimmende Bühne in der HafenCity bildet die spektakuläre Kulisse für Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (61).

Internationale Stars auf der Wasserbühne

Das Hamburger Line-up mischt nationale Größen mit internationalen Acts: Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding vertreten die deutsche Songwriter-Elite, während die britische Boygroup Blue und Jenny von Ace of Base für 1990er-Feeling sorgen. Auch DJ Felix Jaehn, Rapper Das Bo und die österreichische Band Wanda haben zugesagt. Ein besonderes Highlight dürfte das Charity-Projekt "We Are The Voice" werden, bei dem Finalisten von "The Voice Kids" gemeinsam auftreten.

Für lokales Flair sorgen Lotto King Karl und der Shanty-Chor De Tampentrekker, bekannt aus "Inas Nacht" - hanseatischer geht es kaum. Co-Moderator Oli.P übernimmt derweil eine besondere Mission: Er erkundet die Hotspots der Hansestadt, trifft auf der Reeperbahn Künstler aus der Olivia-Jones-Familie und spricht auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers mit "Notruf Hafenkante"-Darsteller Marc Barthel.

Das Rahmenprogramm der Sender

Im ZDF gibt es ab 17:30 Uhr das "Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025". Bereits um 19:15 Uhr überträgt der Sender dann die Neujahrsansprache von Bundeskanzler Friedrich Merz. Im Anschluss zeigen Fabian Köster und Lutz van der Horst ab 19:25 Uhr im "heute-show spezial" ihre satirischen Highlights des Jahres 2025.

Das Erste zeigt um 18:40 Uhr "Dinner for One oder: Der 90. Geburtstag", im Anschluss ab 19 Uhr "Nuhr 2025 - Der Jahresrückblick" und um 20:10 Uhr Neujahrsansprache des Bundeskanzlers.

Wer nach Mitternacht noch durchhält, kann ab 0:30 Uhr bei "Die Silvester-Schlagerbooom-Partynacht 2026 - Wir feiern weiter!" im Ersten einschalten oder ab 0:50 Uhr mit Mickie Krause bei der "ZDF-Mitternachtsparty" weiterfeiern.