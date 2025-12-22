Silvester in Stuttgart: Böllerverbot in der City – doch was gilt in den Stadtbezirken?

Silvester in Stuttgart – das birgt Zündstoff: Das Feuerwerksverbot in der City muss diesmal ohne Lichtershow durchgesetzt werden. Eine Böllerverbot in den Stadtteilen gibt es nicht.
Wie werden eine 17-Jährige vom Fasanenhof, ein 59-Jähriger und eine 21-Jährige in Untertürkheim diesmal auf Silvester blicken? Die Jugendliche war von einer Silvesterrakete am Kopf getroffen und schwer verletzt worden, offenbar absichtlich von einem Trio abgefeuert. Der Mann bekam im Hopfengarten in Untertürkheim einen Böller in die Kapuze gesteckt, der an seinem rechten Ohr explodierte. Die junge Frau wurde in der Augsburger Straße von einer Rakete am Kopf schwer verletzt. Immerhin konnte ein 26-Jähriger ermittelt werden, der wegen gefährlicher Körperverletzung in U-Haft landete. Wie wird Silvester diesmal?