Was bedeutet Sigma als Charaktereigenschaft?

1 Sieht so ein Sigma-Mann aus? Foto: Kiselev Andrey Valerevich / shutterstock.com

Haben Sie in letzter Zeit auch öfters der Begriff „Sigma" im Internet gehört? Wir erklären, was es damit auf sich hat.











Sigma ist eigentlich der 18. Buchstabe des griechischen Alphabets. Allerdings wird der Begriff ähnlich wie „Alpha“ und „Beta“ heutzutage oft auch als Bezeichnung für Männer mit gewissen Eigenschaften genutzt. Das Konzept des Sigma-Mannes ist recht neu und erst in den letzten Jahren in Online-Foren und auf Social Media populär geworden. Im Allgemeinen steht „Sigma“ für Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Sigma-Männer halten sich nicht an konventionelle soziale Normen und Erwartungen. Sigma als Persönlichkeitsmerkmal basiert jedoch nicht auf einer wissenschaftlichen Grundlage, sondern ist ein reines Fantasiekonstrukt.