Sieger im großen Finale: Das ist der beste Döner in Stuttgart

Wir wollten wissen, wer den besten Döner in Stuttgart macht – und die StN-Leser haben entschieden. Dieser Dönerladen setzt sich in unserer Abstimmung die Krone auf.
Der alte König ist der neue: Auch wenn Alaturka in den vergangenen Jahren viel Konkurrenz im Stuttgarter Dönergeschäft bekommen hat, führt offenbar kein Weg vorbei am Dönerladen an der Olgastraße 75: In unserer großen Abstimmung unter Lesern der „Stuttgarter Nachrichten“ hat sich Alaturka den Titel zum „Besten Döner in Stuttgart“ geholt.