Sieger im großen Finale: Das ist der beste Döner in Stuttgart

Wir wollten wissen, wer den besten Döner in Stuttgart macht – und die StN-Leser haben entschieden. Dieser Dönerladen setzt sich in unserer Abstimmung die Krone auf.

Der alte König ist der neue: Auch wenn Alaturka in den vergangenen Jahren viel Konkurrenz im Stuttgarter Dönergeschäft bekommen hat, führt offenbar kein Weg vorbei am Dönerladen an der Olgastraße 75: In unserer großen Abstimmung unter Lesern der „Stuttgarter Nachrichten“ hat sich Alaturka den Titel zum „Besten Döner in Stuttgart“ geholt.

In der Abstimmung, an der sich insgesamt 7266 Teilnehmer beteiligten, sammelte Alaturka 2654 Stimmen – und damit mehr als jeder andere Dönerladen.

Bester Döner in Stuttgart: Alaturka freut sich über Auszeichnung

Bei Alaturka gibt man sich betont bescheiden. „Natürlich freuen wir uns“, sagt Markenbotschafter Hakan Ates, „da geht ein liebes Danke an Stuttgart raus.“ Ganz verwundert, den Titel geholt zu haben, sind die Betreiber dann aber doch nicht. „Konsequent jeden Tag abzuliefern, ohne abgelenkt zu sein von Instagram, Influencern und irgendwelchen Trends“ sei das Geheimnis des Erfolgs.

Damit reiht sich eine weitere Auszeichnung im rappelvollen Trophäenschrank des 1992 gegründeten Dönerladens ein, der damals alles anders machen wollte und Fleisch im Fladenbrot revolutionierte. Der Döner dort heißt nicht einmal Döner, die Betreiber sprechen von „Steak im Brot“.

Das Alaturka-Team freut sich über die Auszeichnung. Foto: Olivia Denner

In der Vox-TV-Sendung „Lege kommt auf den Geschmack“ war Alaturka 2023 sogar zum besten Döner Deutschlands gekürt worden.

Bester Döner in Stuttgart: Diese Läden landen auf Platz zwei und drei

Auf dem zweiten Platz in unserer Abstimmung landete das Kebaphaus am Feuersee. 1739 Menschen stimmten für den Dönerladen im Stuttgarter Westen. Mit 1301 Stimmen gelang dem Regenbogen Imbiss in Stuttgart-Möhringen der dritte Platz.

Das Geheimnis beim Gewinner Alaturka ist vor allem die Fleischqualität, sagen Stammgäste: „Das kannst du mit normalen Hackfleisch-Spießen einfach nicht vergleichen.“ Aber auch die appetitliche Gemüsetheke mit angedünsteten Karotten und Auberginen überzeugt die Gäste. Der Standarddöner von Alaturka wird mit einem Topping aus Rucolasalat serviert und kostet 10,50 Euro.

Der Döner-Spieß im Alaturka. Foto: Olivia Denner

Dabei blickt Alaturka zuletzt auf etwas unruhige Zeiten zurück. So gab es mehrere Wechsel in der Geschäftsführung, Alaturka-Gründer Yüksel Dogan stieg vor einigen Jahren ganz aus dem Unternehmen aus. Dem Umfrageergebnis zufolge hat die Qualität des Döners von Alaturka darunter aber nicht gelitten.