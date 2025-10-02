Sieg beim TV Emsdetten: TVB Stuttgart zieht ins DHB-Pokal-Achtelfinale ein

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart steht durch ein 35:30 bei Drittligist TV Emsdetten im DHB-Pokal-Achtelfinale. Nach dem Pflichtsieg geht es am Sonntag gegen MT Melsungen um Punkte.

Es war alles andere als ein Spaziergang, doch am Ende hat sich der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart beim Drittligisten TV Emsdetten recht souverän mit 35:30 (18:13) durchgesetzt. Damit steht die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann im DHB-Pokal-Achtelfinale und ist nur noch zwei Siege von einer Final-Four-Teilnahme entfernt.

„Das war ein hartes Stück Arbeit. Kompliment an den Gegner. Wir haben uns schwer getan, weil wir es verpasst haben, mal auf sieben oder acht Tore wegzuziehen“, sagte Kapitän Patrick Zieker und ergänzte: „Am Ende zählt im Pokal das Weiterkommen, das haben wir geschafft.“

Beste Werfer für den TVB waren Kai Häfner (8/5), Patrick Zieker und Torben Matzken (6). Für die Stuttgarter geht es am kommenden Sonntag (18 Uhr) in der Porsche-Arena gegen die MT Melsungen in der Bundesliga weiter.

Im DHB-Pokal steht am 9. Oktober die Auslosung an. Das Achtelfinale wird am 5./6.November ausgetragen.

Saison 2025/26

DHB-Pokal

HSG Nordhorn-Lingen – HC Erlangen 35:32, TV Großwallstadt – SG BBM Bietigheim 35:34, VfL Eintracht Hagen – TBV Lemgo Lippe 25:36, HC Elbflorenz 2006 – HSV Hamburg 47:46 n.V., TV Hüttenberg – VfL Gummersbach 21:32, Füchse Berlin – HSG Wetzlar 35:30, Frisch Auf Göppingen – SC DHfK Leipzig 26:28, TSV Bayer Dormagen – TSV Hannover-Burgdorf 23:38, GWD Minden – ThSV Eisenach 25:28, Rhein-Neckar Löwen – SG Flensburg-Handewitt 32:38, TV Emsdetten – TVB Stuttgart 30:35, HSC 2000 Coburg – Bergischer HC, Dessau-Roßlauer HV 06 – SC Magdeburg (21. Oktober, 19 Uhr). Bereits im Achtelfinale sind HBW Balingen-Weilstetten (Dritter des Final Four 2025) sowie die Vorjahresfinalisten THW Kiel und MT Melsungen. Achtelfinale: 5./6. November 2025 (Auslosung am 9. Oktober); Viertelfinale: 17./18. Dezember 2025; Final Four: 18. und 19. April 2026. (jüf)

Termine und Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen (5. Oktober, 18 Uhr), TBV Lemgo Lippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr), ThSV Eisenach – TVB (13. November, 19 Uhr), TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr). (jüf)