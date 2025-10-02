Sieg beim TV Emsdetten: TVB Stuttgart zieht ins DHB-Pokal-Achtelfinale ein

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart steht durch ein 35:30 bei Drittligist TV Emsdetten im DHB-Pokal-Achtelfinale. Nach dem Pflichtsieg geht es am Sonntag gegen MT Melsungen um Punkte.
Es war alles andere als ein Spaziergang, doch am Ende hat sich der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart beim Drittligisten TV Emsdetten recht souverän mit 35:30 (18:13) durchgesetzt. Damit steht die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann im DHB-Pokal-Achtelfinale und ist nur noch zwei Siege von einer Final-Four-Teilnahme entfernt.