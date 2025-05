Sieg bei HSG Blomberg-Lippe: HB Ludwigsburg macht Meisterschaft und Double perfekt

Spielführerin Xenia Smits riss die Schale unter dem Jubel ihrer Mitspielerinnen in die Höhe, danach gab es für die Handballerinnen der HB Ludwigsburg kein Halten mehr. Sie feierten nach dem DHB-Pokalsieg Anfang März in Stuttgart nun auch ausgelassen die deutsche Meisterschaft, beide Male war im Finale die HSG Blomberg-Lippe der Gegner.

Am Samstagabend sorgen die Ludwigsburgerinnen mit dem 26:22 (12:9) vor 1300 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle an der Ulmenallee für die Entscheidung. Schon das erste Spiel am vergangenen Mittwoch hatte das Team des scheidenden Trainers Jakob Vestergaard in der Ludwigsburger MHP-Arena mit 36:29 gewonnen. Die mögliche dritte Partie der Best-of-Three-Serie ist nun hinfällig.

„Ich glaube, diese Mannschaft ist echt mega, mega besonders. Wie eng wir alle zusammenstehen, wie jede für die andere durchs Feuer geht – das ist schon eine der speziellsten und besondersten Herzensmannschaften, in denen ich je gespielt habe“, schwärmte Nationalspielerin Xenia Smits.

Jenny Carlson war mit fünf Toren (davon drei Siebenmeter) vor Guro Nestaker (4) die erfolgreichste Werferin der Ludwigsburgerinnen in Blomberg. Für die HSG traf Nationalspielerin Nieke Kühne (7) am besten.

Es ist bereits der vierte Meistertitel in Serie für das Team, das bis zum vergangenen Sommer noch als SG BBM Bietigheim unterwegs war. „Das war eine extrem schwere Saison. Wir haben uns für ganz viel harte Arbeit belohnt. Ich bin extrem stolz“, sagte Xenia Smits und versprach: „Wir werden hungrig bleiben.“

In der kommenden Saison dann unter der Leitung von Verstergaard-Nachfolger Tomas Hlavaty, dem Slowaken, der zuletzt in Norwegen bei Vipers Kristiansand tätig war.