1 Ein Passant fand den Senior tot im Siebenmühlental. (Symbolbild) Foto: imago stock&people/imago stock&people

Ein Zeuge hat in einem Wald bei Steinenbronn einen 80-Jährigen tot in einem Auto entdeckt. Der Mann war zuvor als vermisst gemeldet worden.















Schrecklicher Fund im Siebenmühlental bei Steinenbronn (Landkreis Böblingen): Ein Passant hat am Donnerstagabend einen zuvor als vermisst gemeldeten 80-Jährigen in einem Wald in der Nähe einer Landesstraße tot in seinem Auto entdeckt. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Ford Fiesta auf der Landstraße von der Seebruckenmühle herkommend unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überfuhr Gestrüpp und kam letztlich an einem Baum zum Stehen. Von der Straße war das verunglückte Auto nicht zu sehen.

Seit Mittwoch vermisst

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr kam ein Passant zufällig an der Unfallstelle vorbei und alarmierte die Rettungskräfte. Die konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Polizei konnte zunächst noch keinen genauen Unfallzeitpunkt nennen. Möglicherweise führte eine medizinische Ursache zu dem Unfall. Die Ermittlungen dauerten an.

Der Senior aus dem Kreis Tübingen war am Donnerstagmittag als vermisst gemeldet worden. Er war am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr von seiner Wohnung zu einem Arzt aufgebrochen, kam dort aber nie an. Die anschließende Suche blieb zunächst erfolglos.